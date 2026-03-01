Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

28 февраля Xiaomi провела в Барселоне (Испания) большую презентацию глобальных версий смартфонов Xiaomi 17 и 17 Ultra, а также планшетов Pad 8 и Pad 8 Pro.

Глобальные Xiaomi 17 и 17 Ultra получили аккумуляторы со сниженной емкостью: 6330 мАч вместо 7000 мАч и 6000 мАч вместо 6800 мАч соответственно.

Базовый Xiaomi 17 доступен в четырех расцветках (черная, зеленая, розовая и синяя) по цене от 999 евро (~91 200 рублей). Глобальный Xiaomi 17 Ultra — в трех цветах (черном, белом и зеленом), ценник стартует от 1499 евро (~136 800 рублей).

Помимо них, на глобальный рынок вышел фотофлагман Leica Leitzphone powered by Xiaomi — это Xiaomi 17 Ultra by Leica с физическим кольцом зума, но с урезанной батареей (6000 мАч вместо 6800 мАч) и полностью черной крышкой. Цена — 1999 евро (~182 400 рублей) за версию 16/1024 ГБ.

Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro дебютировали в зеленом, голубом и черном цветах. Первый доступен по цене 449 евро (~41 000 рублей), второй — 599 евро (~54 700 рублей). Кроме того, «прошка» вышла в версии «Matte Glass» за 769 евро (~70 200 рублей).