Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок | The GEEK
close
Новости

Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

Естественно, без даунгрейдов не обошлось.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:56

28 февраля Xiaomi провела в Барселоне (Испания) большую презентацию глобальных версий смартфонов Xiaomi 17 и 17 Ultra, а также планшетов Pad 8 и Pad 8 Pro.

Глобальные Xiaomi 17 и 17 Ultra получили аккумуляторы со сниженной емкостью: 6330 мАч вместо 7000 мАч и 6000 мАч вместо 6800 мАч соответственно.

Базовый Xiaomi 17 доступен в четырех расцветках (черная, зеленая, розовая и синяя) по цене от 999 евро (~91 200 рублей). Глобальный Xiaomi 17 Ultra — в трех цветах (черном, белом и зеленом), ценник стартует от 1499 евро (~136 800 рублей).

Помимо них, на глобальный рынок вышел фотофлагман Leica Leitzphone powered by Xiaomi — это Xiaomi 17 Ultra by Leica с физическим кольцом зума, но с урезанной батареей (6000 мАч вместо 6800 мАч) и полностью черной крышкой. Цена — 1999 евро (~182 400 рублей) за версию 16/1024 ГБ.

Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro дебютировали в зеленом, голубом и черном цветах. Первый доступен по цене 449 евро (~41 000 рублей), второй — 599 евро (~54 700 рублей). Кроме того, «прошка» вышла в версии «Matte Glass» за 769 евро (~70 200 рублей).

Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro
id·220351·20260301_1407
Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7
Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана
Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600
Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото
HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11
HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок
Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием
Meizu официально объявила о прекращении разработки смартфонов
Meizu сворачивает производство смартфонов и может обанкротиться
Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека
Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально
Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры