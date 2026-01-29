Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера

Вместе с новыми смартфонами Redmi Turbo 5 в Китае Xiaomi представила лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro, выполненный в стиле вселенной Гарри Поттера.

Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition поставляется в подарочной коробке. Внутри:

Планшет синего цвета с золотой гравировкой Хогвартс;

Сумка для переноски;

Ремешок;

Чехол-подставка в виде «Карты Мародёров»;

Стилус с футляром в виде волшебной палочки;

Набор тематических наклеек.

Кроме того, планшет получил специальную версию оболочки HyperOS с оформлением в стиле популярной франшизы. При этом характеристики устройства не отличаются от обычного Redmi Pad 2 Pro.

Стоимость лимитированной версии составила 2599 юаней (~28 200 рублей) за единственную конфигурацию 8/256 ГБ. Продажи планшета в Китае уже начались.