Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Инсайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые характеристики будущих смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, предназначенные для глобального рынка.

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Толщина и вес — 8.15 мм, 219 г Экран 6.59 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц 6.83 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц Процессор Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500s Память LPDDR5x Ultra + UFS 4.1 Аккумулятор 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт 8500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт Камеры Основная — 50 Мп, Sony IMX882, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B Основная — 50 Мп, Light Hunter 600, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B Безопасность Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K Связь и интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт ОС HyperOS 3 на Android 16

Согласно его данным, ключевым отличием POCO X8 Pro и X8 Pro Max от Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max станет уменьшенная емкость аккумуляторов:

6500 мАч вместо 7560 мАч в X8 Pro;

8500 мАч вместо 9000 мАч в X8 Pro Max.

Официальный анонс новинок ожидается в ближайшие недели.