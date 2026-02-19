Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Инсайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые характеристики будущих смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, предназначенные для глобального рынка.
Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
|POCO X8 Pro
|POCO X8 Pro Max
|Толщина и вес
|—
|8.15 мм, 219 г
|Экран
|6.59 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц
|6.83 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц
|Процессор
|Dimensity 8500 Ultra
|Dimensity 9500s
|Память
|LPDDR5x Ultra + UFS 4.1
|Аккумулятор
|6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт
|8500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт
|Камеры
|Основная — 50 Мп, Sony IMX882, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B
|Основная — 50 Мп, Light Hunter 600, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B
|Безопасность
|Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K
|3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт
|ОС
|HyperOS 3 на Android 16
Согласно его данным, ключевым отличием POCO X8 Pro и X8 Pro Max от Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max станет уменьшенная емкость аккумуляторов:
- 6500 мАч вместо 7560 мАч в X8 Pro;
- 8500 мАч вместо 9000 мАч в X8 Pro Max.
Официальный анонс новинок ожидается в ближайшие недели.
