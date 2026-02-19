Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max | The GEEK
Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Это переименованные Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max. Но без даунгрейда не обошлось.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:19

Инсайдер Абхишек Ядав раскрыл ключевые характеристики будущих смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, предназначенные для глобального рынка.

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 ProPOCO X8 Pro Max
Толщина и вес8.15 мм, 219 г
Экран6.59 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц6.83 дюймов, OLED, 1.5K, 120 Гц, до 2000 нит, ШИМ 3840 Гц
ПроцессорDimensity 8500 UltraDimensity 9500s
ПамятьLPDDR5x Ultra + UFS 4.1
Аккумулятор6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт8500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20BОсновная — 50 Мп, Light Hunter 600, OIS; широкоугольная — 8 Мп; фронтальная — 20 Мп, OV20B
БезопасностьОптический сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K
Связь и интерфейсыWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-портWi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт
ОСHyperOS 3 на Android 16

Согласно его данным, ключевым отличием POCO X8 Pro и X8 Pro Max от Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max станет уменьшенная емкость аккумуляторов:

  • 6500 мАч вместо 7560 мАч в X8 Pro;
  • 8500 мАч вместо 9000 мАч в X8 Pro Max.

Официальный анонс новинок ожидается в ближайшие недели.

id·219869·20260219_2023
