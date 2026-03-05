Мессенджер MAX оказался в центре спора: техническая диагностика или сбор данных о пользователях? | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Мессенджер MAX оказался в центре спора: техническая диагностика или сбор данных о пользователях?
Новости

Мессенджер MAX оказался в центре спора: техническая диагностика или сбор данных о пользователях?

Два независимых анализа сетевого трафика мессенджера MAX выявили, что приложение проверяет доступность заблокированных в России ресурсов и определяет IP-адрес через несколько сервисов.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:21

4–5 марта в техническом сообществе развернулась дискуссия вокруг мессенджера MAX — приложения от VK, получившего летом 2025 года статус национального мессенджера России. По данным компании, на декабрь 2025 года сервисом пользовались 45 миллионов человек ежедневно.

Два независимых технических исследования зафиксировали нетипичное сетевое поведение приложения, после чего пресс-служба MAX дала официальный комментарий Хабру. Рассказываем, что произошло, по порядку.

Редакция The GEEK не может независимо подтвердить результаты исследования, однако все использованные методы и дампы опубликованы в открытом доступе.

Что обнаружили

Первое наблюдение пришло с профильного форума NTC, посвящённого исследованиям сетевых технологий. Несколько участников независимо друг от друга перехватили сетевой трафик мессенджера MAX — один с помощью приложения PCAPdroid на реальном устройстве, другой — в чистом Android-эмуляторе без какого-либо стороннего софта.

Оба обнаружили, что приложение при работе обращается к нескольким внешним сервисам для определения IP-адреса пользователя: среди них — api.ipify.org (Cloudflare), checkip.amazonaws.com (Amazon), ifconfig.me, а также российские ip.mail.ru и сервис Яндекса. Помимо этого, были зафиксированы обращения к доменам main.telegram.org и mmg.whatsapp.net. Дампы трафика были опубликованы на форуме.

dqokd5sqk6jqs8wsj_llkzpouw0
Изображение пользователя Хабра

Вскоре после этого на Хабре появилось более детальное исследование. Его автор провёл реверс-инжиниринг APK-файла MAX версии 26.4.3 с помощью декомпилятора JADX и перехвата трафика через mitmproxy. Он обнаружил, что MAX использует собственный бинарный протокол на базе формата MessagePack, который не распознаётся стандартными инструментами анализа. Для его расшифровки был написан отдельный плагин.

Внутри расшифрованного трафика исследователь обнаружил событие под названием HOST_REACHABILITY. По его данным, в этом сообщении, которое приложение отправляет на сервер api.oneme.ru, содержатся: список доменов с результатами проверки их доступности (через ping и TCP-соединение на порт 443), внешний IP-адрес пользователя, тип соединения (Wi-Fi или мобильная сеть), код мобильного оператора, а также флаг, указывающий, активно ли на устройстве VPN-соединение. Среди проверяемых доменов в опубликованном дампе фигурируют api.oneme.ru, calls.okcdn.ru, gosuslugi.ru, gstatic.com, main.telegram.org и mmg.whatsapp.net.

Исследователь также отметил, что, судя по структуре серверной конфигурации, этот модуль может включаться и выключаться удалённо — в настройках сессии присутствует соответствующий флаг host-reachability. Данные отправляются не на отдельный аналитический домен, а в общем потоке трафика мессенджера.

Что ответили в MAX

В тот же день пресс-служба MAX предоставила комментарий Хабру. Там заявили, что предположения, сделанные в публикациях, не соответствуют действительности, и дали следующие пояснения.

Информация об IP-адресах, по словам компании, используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков: технология WebRTC требует знания внешнего IP для построения прямого P2P-соединения между устройствами.

Запросы к серверам Apple и Google необходимы для проверки доставки push-уведомлений — в условиях ограничений мобильной связи в отдельных регионах это обеспечивает корректную работу уведомлений.

MAX не отправляет запросы на серверы WhatsApp и Telegram. Используемые технические решения к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, отношения не имеют.

В чём расхождения

Между данными исследований и официальной позицией есть несколько заметных несоответствий, которые на данный момент остаются без объяснения.

Относительно определения IP: WebRTC действительно использует внешний IP-адрес, и само по себе его определение — стандартная практика. Однако для этих целей обычно применяются STUN-серверы — у VK они есть. Зачем параллельно опрашивать пять-шесть HTTP-сервисов в разных сетях и странах, официальный комментарий не уточняет. Исследователь при этом обращает внимание, что полученные IP фигурируют не в механизме звонков, а в событии HOST_REACHABILITY.

Относительно push-уведомлений: проверка доступности mtalk.google.com (сервис Google для доставки push) — объяснимая практика. Но в списке проверяемых хостов также присутствуют gosuslugi.ru, main.telegram.org и mmg.whatsapp.net, связь которых с push-уведомлениями MAX неочевидна.

Относительно Telegram и WhatsApp: в опубликованном дампе расшифрованного трафика эти домены присутствуют в поле hosts события HOST_REACHABILITY с результатами проверки доступности. Вероятно, разработчики подразумевают под «запросами» полноценный обмен данными с этими сервисами, тогда как исследователи фиксировали проверки доступности (ping и TCP-соединение) — но эта разница в терминологии в официальном комментарии не проговорена.

Относительно VPN: в расшифрованном трафике присутствует поле vpn со значением 1, которое, по данным исследователя, отражает статус VPN-соединения на устройстве. В официальном комментарии этот момент не упоминается.

Что стоит учитывать

Для полноты картины важно отметить ряд оговорок. Оба исследования проведены на одной конкретной версии APK (26.4.3), скачанной с неофициального источника (4PDA). Как ведёт себя приложение из Google Play, RuStore или на iOS — неизвестно. Часть выводов исследователей, особенно о возможных целях модуля — являются интерпретациями, а не доказанными фактами.

Вместе с тем методика обоих исследований описана подробно, дампы опубликованы, а инструменты общедоступны, то есть результаты может проверить любой желающий.

Со своей стороны, официальный комментарий MAX достаточно краток и не адресует конкретные технические находки: дополнительные поля, список проверяемых доменов, механизм удалённого управления модулем. Это оставляет пространство для вопросов.

Как развиваются события

На момент публикации обе статьи активно обсуждаются на Хабре и в Telegram-каналах, посвящённых информационной безопасности. Дополнительных комментариев от VK или MAX пока не поступало.

Вероятнее всего, исследователи продолжат анализировать новые версии приложения — любые изменения в поведении модуля, особенно его удаление или ограничение, будут зафиксированы. Со стороны VK логичным шагом был бы развёрнутый технический комментарий, который бы объяснил назначение каждого из обнаруженных элементов. Пока же история остаётся открытой.

Для пользователей, которых ситуация беспокоит, специалисты в области информационной безопасности рекомендуют обращать внимание на сетевую активность установленных приложений — для этого существуют бесплатные инструменты, не требующие специальных знаний (например, PCAPdroid на Android).

Материал подготовлен на основе публикаций с форума NTC, статьи на Хабре с результатами реверс-инжиниринга, а также официального комментария пресс-службы MAX.

id·220809·20260305_2021
Читайте также
В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками
MAX

В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками

Сервис утверждает, что функционирует «в штатном режиме».
Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое
MAX

Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое

Ведомство объясняет изменения ростом мошенничества, связанным с перехватом сообщений.
VK закрывает «ТамТам» на фоне развития Max
Telegram

VK закрывает «ТамТам» на фоне развития Max

VK подтвердила закрытие мессенджера «ТамТам». Сервис, работавший с 2017 года, будет отключён 27 февраля 2026 года.
Офлайн-мессенджер BitChat научится распространяться напрямую между устройствами
BitChat

Офлайн-мессенджер BitChat научится распространяться напрямую между устройствами

Мессенджер Джека Дорси можно будет установить без App Store и интернета
Ещё по теме
WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России

WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России
WhatsApp фактически полностью заблокировали в России

WhatsApp фактически полностью заблокировали в России
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года

Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году

WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов

В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф

«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp

Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch

Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp

В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
В WhatsApp появился встроенный переводчик сообщений

В WhatsApp появился встроенный переводчик сообщений
Telegram выпустил крупное обновление: музыка в профиле, новые темы чатов и дизайн профиля

Telegram выпустил крупное обновление: музыка в профиле, новые темы чатов и дизайн профиля

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры