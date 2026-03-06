Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Российская компания Рикор объявила о выходе на рынок смартфонов и представила сразу две модели — Rikor Neuro S3 и Rikor Neuro S5. Оба устройства уже появились в продаже на маркетплейсах по ценам от 19 000 ₽ и от 22 000 ₽ соответственно.

Neuro S3 получил 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на чипе UNISOC Tiger T8200 (T765), объем памяти — 6/128 ГБ. Также «на борту» находится нейронный процессор, который ускоряет ИИ-алгоритмы в специализированных приложениях

Основная камера состоит из четырёх модулей: главный сенсор на 64 Мп производства OmniVision, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макромодуль на 5 Мп от Samsung. Фронтальная камера — 8 Мп сенсор от Sony.

Neuro S5 оснащен таким же 6,79-дюймовым экраном, но уже с разрешением FHD+. Процессор остался тем же, однако объем памяти составляет 8/256 ГБ. Основная камера здесь представлена 64-мегапиксельным сенсором от Samsung, а фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

Обе модели получили аккумуляторы на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Производитель утверждает, что ИИ-аккумулятор Smart Energy AI и система умного энергопотребления изучают привычки пользователя, оптимизируют цикл зарядки для продления срока службы батареи. Также есть eSIM, слот для карт памяти до 2 ТБ и Android 15 «из коробки».