Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽ | The GEEK
close
Новости

Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Российская компания Рикор вышла на рынок смартфонов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:20

Российская компания Рикор объявила о выходе на рынок смартфонов и представила сразу две модели — Rikor Neuro S3 и Rikor Neuro S5. Оба устройства уже появились в продаже на маркетплейсах по ценам от 19 000 ₽ и от 22 000 ₽ соответственно.

Neuro S3 получил 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на чипе UNISOC Tiger T8200 (T765), объем памяти — 6/128 ГБ. Также «на борту» находится нейронный процессор, который ускоряет ИИ-алгоритмы в специализированных приложениях

Основная камера состоит из четырёх модулей: главный сенсор на 64 Мп производства OmniVision, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макромодуль на 5 Мп от Samsung. Фронтальная камера — 8 Мп сенсор от Sony.

Neuro S5 оснащен таким же 6,79-дюймовым экраном, но уже с разрешением FHD+. Процессор остался тем же, однако объем памяти составляет 8/256 ГБ. Основная камера здесь представлена 64-мегапиксельным сенсором от Samsung, а фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

Обе модели получили аккумуляторы на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Производитель утверждает, что ИИ-аккумулятор Smart Energy AI и система умного энергопотребления изучают привычки пользователя, оптимизируют цикл зарядки для продления срока службы батареи. Также есть eSIM, слот для карт памяти до 2 ТБ и Android 15 «из коробки».

id·220863·20260306_1334
Читайте также
Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость
MAX

Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость

Аналогичная проблема была в соцсети «ВКонтакте».
Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina
Infinix

Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina

Тройная камера с перископом, дополнительный экран и батарея на 7000 мАч.
Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro
Nothing

Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro

Среднебюджетники с огромными экранами, продвинутыми камерами и неплохим железом.
Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone
Apple

Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone

Очередное обновление для тех, кто не перешел на iOS 26.
Ещё по теме
Apple выпустила iOS 26.3.1

Apple выпустила iOS 26.3.1
Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?
Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России
OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок

OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок
Apple выпустила iOS 26.4 beta 3

Apple выпустила iOS 26.4 beta 3
Обои iPhone 17e уже можно скачать

Обои iPhone 17e уже можно скачать
iQOO 15R тихо вышел в России

iQOO 15R тихо вышел в России
Представлен HONOR Magic V6 — самый тонкий складной смартфон в мире

Представлен HONOR Magic V6 — самый тонкий складной смартфон в мире
Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок
Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана
Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600

Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600
Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото

Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото
HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты

HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры