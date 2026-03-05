Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone | The GEEK
Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone

Очередное обновление для тех, кто не перешел на iOS 26.
Редакция The GEEK сегодня в 09:50

4 марта компания Apple выпустила обновление iOS 18.7.6 для старых моделей iPhone. Прошивка устраняет ошибки, повышает производительность и стабильность системы.

В частности, обновление исправляет проблему, из-за которой iPhone XS и iPhone XR не могли корректно подключаться к сетям экстренной связи в Австралии.

iOS 18.7.6 уже доступна для загрузки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Установить прошивку можно на устройства, которые не обновились до iOS 26 и iPadOS 26 или не поддерживают переход на них.

Смотреть все обзоры