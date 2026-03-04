Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России | The GEEK
Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

До конца марта действуют скидки, а покупатели "ультры" получают Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro в подарок.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00

Компания diHouse объявила о старте продаж в России флагманских смартфонов Xiaomi 17 и 17 Ultra. Это глобальные версии устройств с «урезанными» аккумуляторами: 6330 мАч вместо 7000 мАч и 6000 мАч вместо 6800 мАч соответственно.

На российском рынке также доступен фотонабор Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro. Он включает нескользящий захват из искусственной кожи, встроенный аккумулятор на 2000 мАч, съемную кнопку спуска затвора и уникальный интерфейс режима быстрой съемки.

Цены на Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra в России

Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

Xiaomi 17 доступен в четырех цветах (черный, зеленый, розовый и синий) по ценам:

  • Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — от 84 990 рублей;
  • Xiaomi 17 (12/256 ГБ) — от 94 990 рублей.

До 31 марта 2026 года на Xiaomi 17 действует дополнительная скидка до 5 000 рублей.

Xiaomi 17 Ultra представлен в трех цветах (черный, белый и зеленый) по следующим ценам:

  • Xiaomi 17 Ultra (16/512 ГБ) — от 124 990 рублей;
  • Xiaomi 17 Ultra (16/1024 ГБ) — от 134 990 рублей.

До 31 марта 2026 года покупатели «ультры» получают Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro в подарок. Отдельно фотонабор приобрести нельзя.

id·220467·20260303_1508
