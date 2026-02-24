Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека | The GEEK
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека

POCO X8 Pro Iron Man Edition получит уникальный "супергеройский" дизайн.
Редакция The GEEK сегодня в 19:58

Смартфон POCO X8 Pro, который станет глобальной версией китайского субфлагмана Redmi Turbo 5, получит лимитку Iron Man Edition. Об этом сообщил портал PassionateGeekz.

Спецверсия будет выполнена в сером корпусе с золотистыми акцентами. В центральной части задней панели разместится изображение Железного человека.

По техническим характеристикам лимитка не будет отличаться от стандартного POCO X8 Pro. Смартфон получит 6,59-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, чип Dimensity 8500 Ultra и батарею на 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

