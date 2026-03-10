Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro приехали в Россию | The GEEK
Новости

Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro приехали в Россию

Ультратонкие планшеты с мощным «железом» и экранами 144 Гц.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новых планшетов Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro. Устройства получили ультратонкий корпус толщиной всего 5,75 мм и весом 485 граммов.

Обе модели оснащены 11,2-дюймовыми IPS-дисплеями с частотой обновления 144 Гц. Основные различия между планшетами связаны с аппаратной частью. Базовый Xiaomi Pad 8 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4, а старшая версия Xiaomi Pad 8 Pro получила более мощный чип Snapdragon 8 Elite.

Емкость аккумулятора у обоих устройств составляет 9200 мАч, однако скорость зарядки отличается. У «базы» она достигает 45 Вт, тогда как у версии Pro — до 67 Вт.

Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

Есть различия и в камерах. Pad 8 получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп, а у Pad 8 Pro сенсоры на 50 Мп и 32 Мп соответственно.

Xiaomi Pad 8
Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro приехали в Россию
Xiaomi Pad 8 Pro

Оба планшета доступны в зеленом, синем и сером цветах. Ориентировочные цены следующие:

  • Xiaomi Pad 8 (8/128 ГБ) — от 38 990 рублей;
  • Xiaomi Pad 8 (8/256 ГБ) — от 38 990 рублей;
  • Xiaomi Pad 8 Pro (8/128 ГБ) — от 56 990 рублей;
  • Xiaomi Pad 8 Pro (8/256 ГБ) — от 59 990 рублей;
  • Xiaomi Pad 8 Pro (12/512 ГБ) — от 66 990 рублей;
  • Xiaomi Pad 8 Pro (12/512 ГБ) с клавиатурой — от 70 990 рублей.
id·221042·20260310_1023
Читайте также
Смарт-часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro вышли в России
Redmi

Смарт-часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro вышли в России

Часы получили яркий экран, управление быстрыми жестами и высокую автономность, а наушники — систему из трех драйверов, шумодав…
Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26
Xiaomi

Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26

Очередной «приступ переименования» ожидается в китайской компании.
Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России
Xiaomi

Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

До конца марта действуют скидки, а покупатели "ультры" получают Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro в подарок.
Apple обновила iPad Air до M4
Apple

Apple обновила iPad Air до M4

Дизайн прежний, цены те жe.
Ещё по теме
HONOR представила MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире

HONOR представила MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок
Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7

Xiaomi представила гиперкар Vision GT для Gran Turismo 7
HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок

HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире

Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3

Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека

Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека
Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально

Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально
Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели

Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro

Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии

Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch

Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов

В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры