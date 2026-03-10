Планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro приехали в Россию

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новых планшетов Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro. Устройства получили ультратонкий корпус толщиной всего 5,75 мм и весом 485 граммов.

Обе модели оснащены 11,2-дюймовыми IPS-дисплеями с частотой обновления 144 Гц. Основные различия между планшетами связаны с аппаратной частью. Базовый Xiaomi Pad 8 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4, а старшая версия Xiaomi Pad 8 Pro получила более мощный чип Snapdragon 8 Elite.

Емкость аккумулятора у обоих устройств составляет 9200 мАч, однако скорость зарядки отличается. У «базы» она достигает 45 Вт, тогда как у версии Pro — до 67 Вт.

Есть различия и в камерах. Pad 8 получил основную камеру на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп, а у Pad 8 Pro сенсоры на 50 Мп и 32 Мп соответственно.

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Оба планшета доступны в зеленом, синем и сером цветах. Ориентировочные цены следующие: