Xiaomi представила смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max

Оба получили небольшие визуальные изменения и обновлённое «железо».
Редакция The GEEK сегодня в 16:53

В Китае состоялась презентация новых смартфонов Xiaomi — Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max. Обе модели получили небольшие внешние изменения и незначительные обновления «железа» по сравнению с прошлогодними Turbo 4 и Turbo 4 Pro.

В Redmi Turbo 5 обновили чипсет с Dimensity 8400 Ultra на 8500 Ultra, уменьшили экран с 6,67″ до 6,59″, зато увеличили аккумулятор с 6550 до 7560 мАч. И зарядка стала быстрее — с 90 до 100 Вт. На задней панели расположились 50-Мп основная камера Sony IMX882 с OIS и 8-Мп ширик.

Старший Redmi Turbo 5 Max сменил процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 на MediaTek Dimensity 9500s. Ёмкость аккумулятора выросла с 7550 до 9000 мАч, а оптический сканер пальца заменили на ультразвуковой. Дисплей остался 6,83″, как и камеры — основной 50-Мп Sony Light Hunter 600 с OIS и 8-Мп широкоугольный сенсор. Вокруг камер добавили декоративную подсветку.

Что касается, цен, то смартфоны подорожали на 300 юаней. Redmi Turbo 5 предлагается по цене от 2299 юаней (~25 000 рублей), а Turbo 5 Max — от 2499 юаней (~27 100 рублей). Скорее всего, позже устройства выйдут на глобальном рынке под брендом POCO.

