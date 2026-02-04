Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch

Самой продаваемой моделью умных часов в России в 2025 году стали Redmi Watch 5 Active. Об этом сообщили редакции The GEEK в пресс-службе «М.Видео».

В пятёрку лидеров по количеству проданных устройств также вошли Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch Fit 3, Huawei Band 10 и Redmi Watch 5 Lite.

При этом в денежном выражении самыми востребованными были Apple Watch Series SE (2022), Apple Watch Series 10 (42 и 46 мм), Apple Watch Ultra 2, а также Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 и GT 5 Pro.

По итогам года российский рынок смарт-часов и фитнес-браслетов составил около 6,4 млн проданных устройств на сумму 46,5 млрд рублей. Средняя цена устройств в 2025 году достигла примерно 7,3 тыс. рублей.