Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch | The GEEK
close
Новости

Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch

В общей сложности за год было продано 6,4 млн устройств на 46,5 млрд рублей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:13
Обзор HUAWEI Watch GT 5

Самой продаваемой моделью умных часов в России в 2025 году стали Redmi Watch 5 Active. Об этом сообщили редакции The GEEK в пресс-службе «М.Видео».

В пятёрку лидеров по количеству проданных устройств также вошли Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch Fit 3, Huawei Band 10 и Redmi Watch 5 Lite.

При этом в денежном выражении самыми востребованными были Apple Watch Series SE (2022), Apple Watch Series 10 (42 и 46 мм), Apple Watch Ultra 2, а также Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch GT 5 и GT 5 Pro.

Обзор титановых HUAWEI WATCH GT 5 Pro

Обзор титановых HUAWEI WATCH GT 5 Pro: обходят Apple Watch по всем фронтам?

По итогам года российский рынок смарт-часов и фитнес-браслетов составил около 6,4 млн проданных устройств на сумму 46,5 млрд рублей. Средняя цена устройств в 2025 году достигла примерно 7,3 тыс. рублей.

id·218908·20260204_1115
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch
В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Xiaomi представила смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
iWork по подписке: Apple закрыла новые функции без оплаты
Redmi Note 15 привезли в Россию. Ставка на камеру и водозащиту
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера
Xiaomi готовит планшет с 69 днями без розетки и функцией пауэрбанка
Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  2. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  4. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  5. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  6. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры