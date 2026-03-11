Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах

Яндекс добавил в Браузер режим сплитвью с нейросетью Алиса AI. Он открывает чат с ИИ прямо рядом с текущей страницей.

Экран делится на две части: слева остаётся сайт, видео или документ, а справа появляется чат. Пользователь может задавать вопросы по содержанию страницы или попросить нейросеть подготовить текст на основе увиденного.

Функция работает с разными типами контента — например с видео, PDF-файлами и даже с текстом, который нельзя скопировать.

Открыть чат можно через кнопку «Спросить Алису AI» в правом верхнем углу браузера. Нейросеть также может сама предложить вопросы на основе содержимого страницы.

Пока режим доступен части пользователей Яндекс Браузера. В компании сообщили, что позже он появится у всей аудитории.