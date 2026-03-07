Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

В сети появились практически все детали о предстоящих среднебюджетных смартфонах Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57. Характеристики опубликовало издание Android Headlines, а и рендеры, созданные на основе CAD-моделей, — YTECHB.

Характеристики Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A57 Габариты 162,9×78,2×7,4 мм, 196 г 161,5×76,9×6,9 мм, 192 г Экран 6,7”, 2340×1080 пикселей, 120 Гц Процессор Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 1680 ОЗУ 6/8 ГБ 8 ГБ Память 128/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт Камеры 50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширокоугольняа), 5 Мп (макро), 12 Мп (фронтальная) 50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширокоугольняа), 5 Мп (макро), 12 Мп (фронтальная) ОС One UI 8.5 (Android 16) Связь 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 Цвета Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender и Awesome White Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac и Awesome Navy

Главные отличия Galaxy A37 и Galaxy A57 от Galaxy A36 и Galaxy A56

Основные изменения коснутся процессоров. Galaxy A37 получит чип Exynos 1480 вместо Snapdragon 6 Gen 3, который использовался в Galaxy A36, а Galaxy A57 будет использовать Exynos 1680 вместо Exynos 1580.

Galaxy A37 также ожидает легкий апгрейд системы камер. Основная камера останется на 50 Мп, а сверхширокоугольному сенсору увеличат разрешение с 8 Мп до 12 Мп. Их дополнит 5-Мп макро и 12-Мп селфи-камера.

Старшая модель, Galaxy A57, станет немного тоньше и легче предшественника: 6,9 мм и 192 грамма. Для сравнения, толщина Galaxy A56 составляла 7,4 мм, а вес — 198 г.

Дизайн Galaxy A37 и Galaxy A57

Согласно имеющимся данным, Galaxy A37 выйдет в четырех расцветках: Awesome Charcoal (черной), Awesome Graygreen (серо-зеленой), Awesome Lavender (лавандовой) и Awesome White (белой).

Столько же цветов получит и старший Galaxy A57: Awesome Gray (серый), Awesome Icyblue (синий), Awesome Lilac (сиреневый) и Awesome Navy (темно-синий).

Цены Galaxy A37 и Galaxy A57

В сети уже появилась информация о том, что Galaxy A37 и A57 подорожают в Европе на 15-20%. Причиной повышения цен является кризис на рынке оперативной памяти, который сильнее всего ударил именно по доступным устройствам.

Ожидаемые цены Galaxy A37 и Galaxy A57 следующие: