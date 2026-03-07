Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены | The GEEK
close
Новости

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Оба смартфона практически полностью раскрыты до анонса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:51

В сети появились практически все детали о предстоящих среднебюджетных смартфонах Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57. Характеристики опубликовало издание Android Headlines, а и рендеры, созданные на основе CAD-моделей, — YTECHB.

Характеристики Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A57
Габариты162,9×78,2×7,4 мм, 196 г161,5×76,9×6,9 мм, 192 г
Экран6,7”, 2340×1080 пикселей, 120 Гц
ПроцессорSamsung Exynos 1480Samsung Exynos 1680
ОЗУ6/8 ГБ8 ГБ
Память128/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
Камеры50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширокоугольняа), 5 Мп (макро), 12 Мп (фронтальная)50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширокоугольняа), 5 Мп (макро), 12 Мп (фронтальная)
ОСOne UI 8.5 (Android 16)
Связь5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.35G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0
ЦветаAwesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome Lavender и Awesome WhiteAwesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac и Awesome Navy

Главные отличия Galaxy A37 и Galaxy A57 от Galaxy A36 и Galaxy A56

Основные изменения коснутся процессоров. Galaxy A37 получит чип Exynos 1480 вместо Snapdragon 6 Gen 3, который использовался в Galaxy A36, а Galaxy A57 будет использовать Exynos 1680 вместо Exynos 1580.

Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

Galaxy A37 также ожидает легкий апгрейд системы камер. Основная камера останется на 50 Мп, а сверхширокоугольному сенсору увеличат разрешение с 8 Мп до 12 Мп. Их дополнит 5-Мп макро и 12-Мп селфи-камера.

Старшая модель, Galaxy A57, станет немного тоньше и легче предшественника: 6,9 мм и 192 грамма. Для сравнения, толщина Galaxy A56 составляла 7,4 мм, а вес — 198 г.

Дизайн Galaxy A37 и Galaxy A57

Согласно имеющимся данным, Galaxy A37 выйдет в четырех расцветках: Awesome Charcoal (черной), Awesome Graygreen (серо-зеленой), Awesome Lavender (лавандовой) и Awesome White (белой).

Столько же цветов получит и старший Galaxy A57: Awesome Gray (серый), Awesome Icyblue (синий), Awesome Lilac (сиреневый) и Awesome Navy (темно-синий).

Samsung Galaxy A37 и A57 подорожают в Европе на 15–20%

Цены Galaxy A37 и Galaxy A57

В сети уже появилась информация о том, что Galaxy A37 и A57 подорожают в Европе на 15-20%. Причиной повышения цен является кризис на рынке оперативной памяти, который сильнее всего ударил именно по доступным устройствам.

Ожидаемые цены Galaxy A37 и Galaxy A57 следующие:

  • Galaxy A37 — от 436 евро (было от 379 евро);
  • Galaxy A57 — от 550 евро (было от 479 евро).
id·220973·20260307_1253
Читайте также
Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽
Рикор

Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Российская компания Рикор вышла на рынок смартфонов.
Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina
Infinix

Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina

Тройная камера с перископом, дополнительный экран и батарея на 7000 мАч.
Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro
Nothing

Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro

Среднебюджетники с огромными экранами, продвинутыми камерами и неплохим железом.
Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone
Apple

Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone

Очередное обновление для тех, кто не перешел на iOS 26.
Ещё по теме
Apple выпустила iOS 26.3.1

Apple выпустила iOS 26.3.1
Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?
Samsung Galaxy A37 и A57 подорожают в Европе на 15–20%

Samsung Galaxy A37 и A57 подорожают в Европе на 15–20%
Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России
OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок

OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок
Apple выпустила iOS 26.4 beta 3

Apple выпустила iOS 26.4 beta 3
Обои iPhone 17e уже можно скачать

Обои iPhone 17e уже можно скачать
iQOO 15R тихо вышел в России

iQOO 15R тихо вышел в России
Представлен HONOR Magic V6 — самый тонкий складной смартфон в мире

Представлен HONOR Magic V6 — самый тонкий складной смартфон в мире
Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок

Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок
Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана
Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600

Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600
Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото

Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото
HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты

HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры