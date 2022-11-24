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Игра «Плюс Сити» от «Яндекса» теперь доступна для iOS

«Яндекс» выпустил мобильную игру «Плюс Сити» для iOS. Ранее она была доступна только пользователям на Android.

В процессе игры можно получать баллы подписки «Плюс», которые можно потратить в сервисах «Яндекса». Пользователь должен построить свой виртуальный город и выполнять различные квесты. Проходить игру можно и действиями на сервисах «Яндекса». Например, слушая музыку или делать заказы на «Яндекс Маркете».

Игра не требует наличия подключённого «Плюса», но получить и потратить баллы смогут только обладатели подписки.

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Источник:
The GEEK

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