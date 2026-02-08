Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro

На бельгийско-нидерландской версии сайта Xiaomi по ошибке появилась промо-страница смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Несмотря на то что страница была быстро удалена, пользователи успели зафиксировать постеры и ценники.

Так, POCO X8 Pro будет доступен в белом, чёрном и бирюзовом цветах. При этом опубликованная страница выглядела как недоработанная заглушка: вместо рендеров POCO X8 Pro Max использовались изображения обычного POCO X8 Pro.

Согласно утечке, европейские цены на новинки выглядят следующим образом:

POCO X8 Pro (8/256 ГБ) — €399,9 (~36 400 рублей);

POCO X8 Pro (8/512 ГБ) — €449,9 (~40 900 рублей);

POCO X8 Pro (12/512 ГБ) — €479,9 (~43 600 рублей);

POCO X8 Pro Max (12/256 ГБ) — €529,9 (~48 200 рублей);

POCO X8 Pro Max (12/512 ГБ) — €579,9 (~52 700 рублей).

Напомним, POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max станут глобальными версиями Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, которые были представлены на китайском рынке неделей ранее. Официальный анонс для международного рынка ожидается в ближайшее время.