Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro | The GEEK
close
Новости

Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro

Они станут ребрендингом Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max для глобального рынка.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:11

На бельгийско-нидерландской версии сайта Xiaomi по ошибке появилась промо-страница смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max. Несмотря на то что страница была быстро удалена, пользователи успели зафиксировать постеры и ценники.

Так, POCO X8 Pro будет доступен в белом, чёрном и бирюзовом цветах. При этом опубликованная страница выглядела как недоработанная заглушка: вместо рендеров POCO X8 Pro Max использовались изображения обычного POCO X8 Pro.

Согласно утечке, европейские цены на новинки выглядят следующим образом:

  • POCO X8 Pro (8/256 ГБ) — €399,9 (~36 400 рублей);
  • POCO X8 Pro (8/512 ГБ) — €449,9 (~40 900 рублей);
  • POCO X8 Pro (12/512 ГБ) — €479,9 (~43 600 рублей);
  • POCO X8 Pro Max (12/256 ГБ) — €529,9 (~48 200 рублей);
  • POCO X8 Pro Max (12/512 ГБ) — €579,9 (~52 700 рублей).

Напомним, POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max станут глобальными версиями Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, которые были представлены на китайском рынке неделей ранее. Официальный анонс для международного рынка ожидается в ближайшее время.

id·219103·20260208_2011
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
Фотонабор для Vivo X300 Pro начали официально продавать в России
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
iQOO выпустила флагман iQOO 15 Ultra с батареей 7400 мА·ч и Snapdragon 8 Elite
Компактный iQOO 15R готовят к релизу: раскрыта ёмкость аккумулятора
OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода
В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера
Xiaomi представила смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max
Redmi Note 15 привезли в Россию. Ставка на камеру и водозащиту
Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера
Xiaomi готовит планшет с 69 днями без розетки и функцией пауэрбанка
Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
POCO M8 и M8 Pro официально в России: все цены и конфигурации
Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи автомобилей

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  2. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  3. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  5. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  6. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры
Смотреть все обзоры