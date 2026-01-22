Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера | The GEEK
Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера

Покупателей ждёт настоящий набор ученика Хогвартса.
Редакция The GEEK сегодня в 20:08

Xiaomi анонсировала лимитированную версию планшета Redmi Pad 2 Pro, выполненную в дизайне «Гарри Поттера». Новинка получила название Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition.

Устройство получит уникальную расцветку с крупным логотипом Хогвартса на задней панели, а также специальную тематическую версию оболочки HyperOS, оформленную в духе франшизы.

Планшет будет отличаться не только внешним видом, но и оформлением комплекта. Покупателей ждут стильная сумка, фирменный чехол, кастомизированный стилус и несколько дополнительных сюрпризов.

Презентация Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition состоится до конца января.

