Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера

Xiaomi анонсировала лимитированную версию планшета Redmi Pad 2 Pro, выполненную в дизайне «Гарри Поттера». Новинка получила название Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition.

Устройство получит уникальную расцветку с крупным логотипом Хогвартса на задней панели, а также специальную тематическую версию оболочки HyperOS, оформленную в духе франшизы.

Планшет будет отличаться не только внешним видом, но и оформлением комплекта. Покупателей ждут стильная сумка, фирменный чехол, кастомизированный стилус и несколько дополнительных сюрпризов.

Презентация Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition состоится до конца января.