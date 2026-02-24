Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3

Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO массово жалуются на сбои при попытке обновиться до HyperOS 3. После начала установки смартфоны зависают в режиме Recovery Mode и не могут завершить обновление. Об этом сообщает профильный портал XiaomiTime.

Как выяснилось, проблема связана с введением региональной блокировки. В HyperOS 3 компания Xiaomi активировала дополнительную проверку. Из-за этого китайские версии смартфонов, перепрошитые под глобальный рынок, не проходят проверку и «застревают» при обновлении.

Распознать такие устройства можно заранее. У китайских версий номер модели заканчивается на букву «C», тогда как у глобальных — на «G». Кроме того, на корпусе или рамке таких смартфонов отсутствует маркировка CE.

Для восстановления устройства предусмотрен автоматический откат системы. Пользователю нужно вручную перезагрузить смартфон семь раз подряд — на седьмой попытке он загрузится на предыдущей стабильной версии системы, например, HyperOS 2.2. После этого владельцам рекомендуют отключить автоматические обновления, чтобы избежать повторного «окирпичивания».