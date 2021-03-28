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Xiaomi Mi 11 Ultra получит водонепроницаемый корпус по стандарту IP68

Уже завтра, 29 марта, Xiaomi проведёт большую презентацию своих продуктов. По словам самой компании, презентация станет самой крупнейшей за всю её историю, а для нас это значит, что новинок будет показано больше обычного.

Уже известно, что на мероприятии будет продемонстрирован водонепроницаемый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra со степенью защиты IP68 и с максимально флагманскими характеристиками. На рекламном тизере указано, что смартфон выдержит погружение на глубину 1,5 метров в течение 30 минут.

Кроме Xiaomi Mi 11 Ultra, может появиться облегченный ультратонкий смартфон Xiaomi 11 Youth Edition, раскладной Xiaomi Mi Mix с жидкостной линзой, долгожданный планшет Xiaomi Mi Pad 5, следующее поколение Xiaomi Mi Band 6 и топовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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