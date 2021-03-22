Через неделю представят браслет Xiaomi Mi Band 6

Компания Xiaomi объявила дату своей большой презентации — 29 марта. На ней покажут смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra, ноутбук Mi Notebook Pro 2021 и фитнес-браслет Mi Band 6. О последнем поговорим особо.

Новинка получит датчик, который отслеживает уровень кислорода в крови. Также у него будет GPS и NFC. Помимо этого, фитнес-браслету приписывают около 30 режимов тренировок и интеграцию с WhatsApp и Telegram.

В техническом плане новинка получит экран аналогичной диагонали, но с большим разрешением. При этом цена останется на уровне прошлогодней модели, хотя на старте продаж не исключено поднятие цен за счёт ажиотажа. Дизайн тоже не изменится. К слову, ранее в сети появилось живое фото новинки:

Дата выхода на рынок не сообщается.