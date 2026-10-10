Характеристики флагмана OnePlus 16 раскрыты компанией до презентации
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Характеристики флагмана OnePlus 16 раскрыты компанией до презентации

Смартфон получит ёмкий аккумулятор, сверхбыстрый дисплей, трёхчастотный GPS и топовый чип Snapdragon.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:23
Характеристики флагмана OnePlus 16 раскрыты компанией до презентации

Не дожидаясь официальной презентации, BBK Electronics опубликовала ключевые технические характеристики грядущего флагмана OnePlus 16, дебют которого состоится уже через два дня.

По словам компании, дисплей BOE X4 в OnePlus 16 сможет работать на частоте обновления 165 Гц с разгоном до 185 Гц в поддерживаемых играх, а ширина симметричных экранных рамок составит всего 1,15 мм. За вычислительные возможности в смартфоне будет отвечать новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор ёмкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Смартфон также оснащён защитой от пыли и воды по стандарту IP69K, ультразвуковым сканером отпечатка пальца, быстрым портом USB 3.2 Gen 1, линейным вибромотором и стереодинамиками. У девайса будет поддержка трёхчастотного GPS, расширенный набор диапазонов 5G, включая N79, и улучшенные возможности спутниковой навигации.

Кроме этого, OnePlus ранее заявила, что смартфон получит основную камеру на 200 Мп (1/1.4″, f/1.6), которая будет дополнена ултрашириком на 50 Мп с углом захвата 116 градусов и перископом на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет оснащена сенсором на 50-мегапикселей.

Напомним, ранее у нас вышел материал, из которого вы можете узнать производительность OnePlus 16 в бенчмарке Geekbench, а также в AnTuTu.

Полноценная презентация флагмана OnePlus 16 состоится 12 октября.

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