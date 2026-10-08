Telegram 13.0 вышел на iPhone с WEB-proxy и обновлённым Liquid Glass
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Telegram 13.0 вышел на iPhone с WEB-proxy и обновлённым Liquid Glass

В приложении также появился Gram Wallet, улучшились видеосообщения и прекратилась поддержка iOS 13 и iOS 14.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:48
Telegram 13.0 вышел на iPhone с WEB-proxy и обновлённым Liquid Glass

Telegram выпустил обновление 13.0 для iPhone. Среди изменений появилась поддержка нового стандарта WEB-proxy, а также доработанный дизайн Liquid Glass для iOS 27.

В приложении также появилось отдельное мини-приложение Gram Wallet. Оно может быть доступно не во всех регионах. Прежний Wallet переименовали в Walt и перенесли из настроек в раздел мини-приложений.

Для ИИ-ботов добавили возможность поставить генерацию ответа на паузу и продолжить пользоваться Telegram, не дожидаясь её завершения.

Видеосообщения теперь записываются в разрешении 480×480 пикселей при 30 кадрах в секунду. Также появилась возможность жаловаться на мини-приложения, а кнопку поиска убрали из нижнего меню.

Кроме того, Telegram 13.0 больше не поддерживает iOS 13 и iOS 14.

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