Pringles разыграет 200-летний запас чипсов за обещание похоронить прах в фирменной банке
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Pringles разыграет 200-летний запас чипсов за обещание похоронить прах в фирменной банке

Победитель также получит персональную урну в форме упаковки Pringles.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:30
Pringles разыграет 200-летний запас чипсов за обещание похоронить прах в фирменной банке

Pringles запустила в США необычную акцию Once You Drop. Один из участников получит запас чипсов на 200 лет и специальную урну в форме фирменной банки.

Для участия нужно подписать шуточный документ Will and Taste-ament, в котором пользователь обещает после смерти поместить свой прах в банку Pringles. При этом в официальных правилах отдельно уточняется, что документ создан исключительно в развлекательных целях и юридической силы не имеет.

Pringles разыграет 200-летний запас чипсов за обещание похоронить прах в фирменной банке

Победителю достанется персонализированная урна из драгоценного металла со съёмной крышкой. Вместе с ней бренд обещает запас Pringles на 200 лет. Если владелец не успеет его съесть, оставшиеся чипсы можно передать другому человеку.

Идею акции взяли из реальной истории создателя упаковки Pringles Фредрика Баура. После его смерти в 2008 году часть праха по его просьбе действительно поместили в банку Pringles и похоронили вместе с ним.

Pringles разыграет 200-летний запас чипсов за обещание похоронить прах в фирменной банке

Участвовать в розыгрыше могут жители США старше 18 лет. Заявки принимают до 22 октября, победителя планируют определить примерно к Хэллоуину.

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