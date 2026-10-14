Утечка: «умные» очки Samsung Galaxy Glasses показали в 26 вариантах дизайна
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Утечка: «умные» очки Samsung Galaxy Glasses показали в 26 вариантах дизайна

Презентация ожидается до конца 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:36
Утечка: «умные» очки Samsung Galaxy Glasses показали в 26 вариантах дизайна

В Сети появились изображения «умных» очков Samsung Galaxy Glasses, раскрывающие разнообразие оправ и расцветок грядущей новинки. Судя по утечки, компания готовит 26 вариантов устройства, которые разработаны совместно с брендами Gentle Monster и Warby Parker.

Версии Gentle Monster

По словам источника, Galaxy Glasses будут работать на платформе Android XR и получат интеграцию с искусственным интеллектом Gemini. Очки оснащены 12-мегапиксельной камерой с поддержкой записи видео в разрешении 3K при 30 кадрах в секунду, двумя динамиками открытого типа и четырьмя микрофонами.

Версии Warby Parker

За вычислительные возможности отвечает чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, который работает в связке с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Время автономной работы обещают до 9 часов, а зарядный кейс продлит этот показатель до 72 часов. Заявлена влагозащита по стандарту IPX4, а масса устройства со стандартными линзами составит 41 грамм.

Ожидается, что очки Samsung Galaxy Glasses будут представлены до конца 2026 года.

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