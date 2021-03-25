Новый Xiaomi Mi MIX получит камеру, похожую на глаз человека

Похоже, что новый смартфон линейки Xiaomi MIX будет весьма необычным. Ранее ему приписывался гибкий экран и складная конструкция, а теперь сообщается о том, что новинка ещё получит «жидкую линзу», которая может менять фокусное расстояние без традиционной конструкции объектива.
Как отмечается, такая линза позволит «бесшовно» переключаться между макро и телефото. Если проще, это похоже на конструкцию человеческого глаза. Об этом написал в социальной сети глава компании Лей Дзюнь.
Технические особенности таких линз не уточняются, однако, похоже, это позволит изменить конструкцию привычных камер для смартфонов. Само собой, пока сложно говорить о качестве работы новинки, ведь тестов ещё нет.
Также пока неясно, будет ли такая камера прочной в механическом плане или же к ней придётся относиться как к очень хрупкому решению.
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