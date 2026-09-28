В России восстановленные смартфоны стали чаще покупать перед 1 сентября

Сеть магазинов «М.Видео» опубликовала статистику продаж восстановленных смартфонов в России, востребованность которых заметно выросла в преддверии нового учебного года. По данным компании, на последней полной неделе с 24 по 30 августа спрос на такие устройства увеличился на 13% по сравнению с предыдущей неделей — 17-23 августа.

В целом за август продажи восстановленных Android-смартфонов выросли на 15% относительно июля. Их доля в общем объёме продаж восстановленных смартфонов достигла 56%, а средняя стоимость устройства составила около 23,4 тыс. рублей.

Самыми востребованными среди Android-смартфонов стали устройства от бренда Xiaomi, продажи которых за месяц подскочили на 62%. Спрос на восстановленные HONOR вырос на 35%, а на HUAWEI — на 6%. Особенно заметный рост пришёлся на последнюю неделю августа: продажи Xiaomi увеличились на 45%, а HONOR — более чем вдвое. Продажи восстановленных гаджетов Samsung сохранились на уровне предыдущего месяца в количественном выражении, при этом в деньгах выросли на 8%.

Apple продолжает занимать крупнейшую долю сегмента восстановленных устройств: в августе на iPhone пришлось 44% продаж в штуках и 59% в деньгах. Средняя стоимость восстановленного iPhone составила около 42,6 тыс. рублей.