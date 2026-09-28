В России восстановленные смартфоны стали чаще покупать перед 1 сентября
Новости

В России восстановленные смартфоны стали чаще покупать перед 1 сентября

Россияне чаще всего покупают iPhone, но и другие бренды пользуются спросом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:08
В России восстановленные смартфоны стали чаще покупать перед 1 сентября

Сеть магазинов «М.Видео» опубликовала статистику продаж восстановленных смартфонов в России, востребованность которых заметно выросла в преддверии нового учебного года. По данным компании, на последней полной неделе с 24 по 30 августа спрос на такие устройства увеличился на 13% по сравнению с предыдущей неделей — 17-23 августа.

В целом за август продажи восстановленных Android-смартфонов выросли на 15% относительно июля. Их доля в общем объёме продаж восстановленных смартфонов достигла 56%, а средняя стоимость устройства составила около 23,4 тыс. рублей.

Самыми востребованными среди Android-смартфонов стали устройства от бренда Xiaomi, продажи которых за месяц подскочили на 62%. Спрос на восстановленные HONOR вырос на 35%, а на HUAWEI — на 6%. Особенно заметный рост пришёлся на последнюю неделю августа: продажи Xiaomi увеличились на 45%, а HONOR — более чем вдвое. Продажи восстановленных гаджетов Samsung сохранились на уровне предыдущего месяца в количественном выражении, при этом в деньгах выросли на 8%.

Apple продолжает занимать крупнейшую долю сегмента восстановленных устройств: в августе на iPhone пришлось 44% продаж в штуках и 59% в деньгах. Средняя стоимость восстановленного iPhone составила около 42,6 тыс. рублей.

Обсудить

Главное по теме

Новости iOS 27 сошла с ума: простой трюк с виджетом превращает экран iPhone в глитч-шоу

Пользователи нашли способ «сломать» айфон за несколько секунд
Новости Складной iPhone Duo выйдет 23 октября почти в 100 странах Новости «Т-Банк» выпустил для iPhone приложение Spotluma

Похожие материалы

Apple Apple исправит перезагрузки iPhone 18 Pro после сбоя Face ID

Обновление для iPhone 18 Pro и Pro Max должно выйти в начале следующей недели.

 Apple Переменная диафрагма iPhone 18 Pro оказалась почти бесполезной

Специалисты оценили ремонтопригодность нового флагмана Apple на 7 из 10 и усомнились в практической пользе новой камеры.

 Apple iPhone 18 Pro прошёл жёсткую проверку на прочность

Защитное стекло стало прочнее, но корпус по-прежнему легко получает заметные следы.

 Apple iPhone 18 Pro и другие новинки Apple поступили в продажу по всему миру

Вместе со смартфонами стартовали продажи Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 и AirPods 5.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Представлены Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max — фотофлагманы в ярком дизайне nubia раскрыла дату презентации REDMAGIC 12 PRO+ на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Дата презентации OnePlus 16 объявлена официально Huawei Mate 90 появился на реальных снимках до официального анонса Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

28 сентября · Honor

Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

Среднеклассник в кожаном пиджаке, которому розетка нужна реже, чем вам.
  1. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  2. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
  3. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  4. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  5. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
Смотреть все обзоры →