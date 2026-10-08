Массовый сбой Yandex Cloud нарушил работу российских сервисов
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Массовый сбой Yandex Cloud нарушил работу российских сервисов

Работа дата-центра «Яндекса» в Сасово полностью остановлена, часть сервисов остаётся недоступной.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:35
Массовый сбой Yandex Cloud нарушил работу российских сервисов

В ночь на 8 октября в одной из зон доступности Yandex Cloud произошёл крупный сбой. Проблемы затронули часть сервисов «Яндекса» и сторонних проектов, использующих облачную инфраструктуру компании.

Причиной стал пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА. Об этом сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Работа площадки была полностью остановлена. В Yandex Cloud сообщили, что нагрузку переключили на другие зоны доступности, однако часть функций может оставаться недоступной. В частности, временно возможны ограничения на создание новых виртуальных машин, кластеров Kubernetes и баз данных.

Пользователи также сообщали о перебоях в работе отдельных сервисов «Яндекса» и сторонних российских проектов.

По данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, ночью над регионом сбили два беспилотника. В Сасовском округе после атаки загорелась кровля одного из предприятий.

Пострадавших нет. Специалисты продолжают восстанавливать работу инфраструктуры.

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