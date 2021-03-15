Xiaomi Mi Pad 5 может выйти в двух версиях

Ресурс IThome со ссылкой на китайского инсайдера сообщает о новом планшете Xiaomi Mi Pad 5, который получит топовые характеристики.

Ему приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 870, дисплей с диагональю 10,95 дюйма, разрешением 2К и частотой обновления до 144Гц. Внутри обещано до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ постоянной памяти.

Как отмечается, по данным источника, новинка может получить версию с MediaTek Dimensity 1200. Возможно, линейка будет разделена на Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.

Другие спецификации включают в себя одиночные основную и селфи-камеры 20 и 13 МП, модем 5G, адаптер Wi-Fi 6 и алюминиевый корпус. А ещё ожидается, что у планшета будет штатный стилус, как у решений Samsung.