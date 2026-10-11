«Яндекс» ограничил часть функций «Диска» и других сервисов «Яндекс 360»
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«Яндекс» ограничил часть функций «Диска» и других сервисов «Яндекс 360»

Компания намеренно отключила часть возможностей, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить работу основных функций.
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Редакция The GEEK вчера в 20:22
«Яндекс» ограничил часть функций «Диска» и других сервисов «Яндекс 360»

«Яндекс» временно ограничил часть возможностей сервисов «Яндекс 360», включая «Диск». Компания объяснила решение необходимостью снизить нагрузку на инфраструктуру после серии сбоев.

У части пользователей файлы на «Яндекс Диске» продолжают отображаться в интерфейсе, однако скачать их невозможно. В некоторых случаях также не загружаются превью.

Ограничения появились на фоне проблем с инфраструктурой «Яндекса». 11 октября компания сообщила о полной остановке дата-центра во Владимире после атаки беспилотников. Сбои затронули как сервисы самого «Яндекса», так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру.

В «Яндексе» заявили, что ограничения необходимы для сохранения работоспособности основных функций. Сроки полного восстановления всех возможностей «Яндекс 360» пока не называются.

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