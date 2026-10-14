Sony потребовала закрыть магазин бесплатных игр для взломанной PS5

Неофициальный магазин Overdrive для взломанных PlayStation 5 прекратил работу. Разработчики получили требование от Sony Interactive Entertainment остановить проект.

Overdrive работал на PS5 с джейлбрейком и позволял искать и загружать игры прямо с консоли через интерфейс, напоминающий PlayStation Store. Для запуска загруженных игр использовались сторонние инструменты вроде ShadowMountPlus.

После появления информации о претензии цифровая витрина перестала работать. Основной репозиторий с исходным кодом Overdrive на GitHub сейчас недоступен.

При этом отдельный репозиторий с релизами проекта остаётся открытым. В нём также сохранились форки, поэтому полностью удалить уже распространённые копии приложения из сети практически невозможно.