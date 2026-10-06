Опубликованы характеристики отменённого Xiaomi 18 Ultra
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Опубликованы характеристики отменённого Xiaomi 18 Ultra

Смартфон пришлось отменить из-за чрезмерно высокой себестоимости.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:05
Опубликованы характеристики отменённого Xiaomi 18 Ultra

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал ключевые технические характеристики отменённого ультрафлагмана Xiaomi 18 Ultra.

По словам информатора, за вычислительные возможности в смартфоне должен был отвечать флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который охлаждался улучшенной испарительной камерой. Устройство планировали оснастить экраном со сверхузкими дисплейными рамками шириной около 1 мм, линейным вибромотором (0916) и симметричными стереодинамиками.

Основная камера должна была состоять из трёх сенсоров, из которых: главный размером 1/1.12″ с технологией LOFIC, перископ размером 1/1.28″ с LOFIC и непрерывным оптическим зумом, ультраширик на 1/1.56″ с автофокусом, а также вспомогательный мультиспектральный датчик. Кроме этого, для устройства разрабатывали внешние магнитные объективы.

Ультрафлагман Xiaomi 18 Ultra был отменен из-за чрезмерно высокой себестоимости, на которую во многом повлиял кризис чипов памяти. По оценкам компании, розничная цена базовой версии на 12/256 ГБ достигла бы 9999 юаней (127 739 ₽). В руководстве посчитали, что такой ценник окажется слишком высоким для покупателей и не позволит обеспечить необходимый объём продаж.

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