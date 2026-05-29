Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона | The GEEK
The GEEK :: Подборки :: Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона
Подборки

Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Подписка кончилась, активация слетела, а документ нужно открыть прямо сейчас. Знакомо? Значит, пора найти Word постоянную замену.

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 23:15

Microsoft Word давно превратился из программы в подписку. Чтобы легально открыть привычное окно с лентой инструментов, в большинстве случаев придётся оформить Microsoft 365, а из России оплатить эту подписку картой банка сейчас попросту нельзя. Добавьте к этому вечную возню с активацией, и вопрос «чем заменить Word» из академического становится вполне бытовым.

Хорошая новость: рынок текстовых редакторов давно перестал быть болотом. Есть бесплатные пакеты, которые открывают и сохраняют .docx без потери форматирования, синхронизируются между компьютером и телефоном и не выпрашивают денег каждые пять минут. В редакции мы сами в своё время слезли с WPS Office, который задолбал агрессивной рекламой и баннерами при каждом открытии, и пересели на ONLYOFFICE. Им мы пользуемся на Windows, на Mac и на смартфоне, без рекламы и без подписки.

Ниже разобрали варианты, которыми реально можно заменить Word в 2026 году. Для каждого указали платформы, честную цену, сильные и слабые стороны и то, кому он подойдёт. В конце есть таблица сравнения и ответы на частые вопросы.

ONLYOFFICE: наш основной выбор

Платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, веб
Цена: бесплатно, без рекламы
Скачать: официальный сайт

ONLYOFFICE Desktop Editors это бесплатный офисный пакет с открытым кодом, который объединяет редакторы текста, таблиц, презентаций и PDF в одном окне. Главная причина, по которой мы рекомендуем его в первую очередь: он изначально заточен под форматы Microsoft. Открывая чужой .docx со сложной вёрсткой, таблицами и сносками, вы с высокой вероятностью увидите ровно то, что задумывал автор, а не разъехавшийся макет.

document

Интерфейс сделан с вкладками и лентой инструментов, поэтому пересадка с Word проходит почти безболезненно: искать привычные кнопки заново не придётся. Пакет работает на Windows, macOS и Linux, а мобильные приложения для iOS и Android бесплатны и тоже без рекламы. Файлы можно держать локально или подключить облако (от собственного DocSpace до Nextcloud и Dropbox) для совместного редактирования в реальном времени.

forms
docs
spreadsheets
form

Из свежего: в актуальных версиях (на момент публикации это ветка 9.x) появилась интеграция с ИИ. Можно подключить любую модель, локальную или облачную, и использовать её прямо в редакторе для перевода, распознавания текста и работы с черновиками.

Плюсы:

  • Лучшая в классе совместимость с DOCX, XLSX и PPTX.
  • Интерфейс, привычный пользователю Word.
  • Никакой рекламы и навязанных покупок.
  • Один пакет на все устройства плюс мобильные приложения.

Минусы:

  • Под капотом браузерный движок, поэтому на очень слабых машинах запуск чуть медленнее.
  • Часть продвинутых корпоративных функций совместной работы прячется в платных тарифах.

Кому подойдёт: почти всем. Если вы ищете прямую замену Word без компромиссов по совместимости, начните с него.

LibreOffice: эталон свободного софта

Платформы: Windows, macOS, Linux. Мобильное редактирование ограничено
Цена: бесплатно навсегда
Скачать: с официального сайта

LibreOffice это самый известный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, который развивает независимый фонд The Document Foundation. В него входят текстовый редактор Writer, таблицы Calc, презентации Impress, а также редактор схем Draw и база данных Base.

libreoffice

Главные козыри пакета это абсолютная приватность и независимость. Здесь нет ни облачной слежки, ни телеметрии, ни единого вендора, от которого вы зависите. Ваши документы остаются только на вашем диске. LibreOffice прекрасно работает на старом и слабом железе, а форматы он поддерживает буквально любые, вплоть до файлов из девяностых. В свежей версии, помимо ускорения работы с большими документами и улучшенной совместимости с Word, добавили импорт и экспорт в Markdown, что порадует тех, кто пишет в текстовых редакторах для разработчиков.

Интерфейс по умолчанию выглядит старомодно и отличается от Word, но в настройках включается режим ленты, и тогда разница почти стирается.

Плюсы:

  • Открытый код и максимальная приватность.
  • Ноль затрат и ноль подписок, обновления бесплатны вечно.
  • Отлично работает на маломощных компьютерах.
  • Гигантская поддержка форматов и обратная совместимость.

Минусы:

  • Дизайн интерфейса на любителя.
  • Совместная работа в реальном времени в настольной версии отсутствует.
  • Полноценного мобильного редактора нет, на телефоне файлы скорее смотрят, чем редактируют.

Кому подойдёт: тем, для кого важны приватность, открытый код и работа полностью офлайн. Ещё это лучший выбор для старого ноутбука.

Р7-Офис: отечественный близнец ONLYOFFICE

Платформы: Windows, macOS, Linux, мобильные, веб
Цена: пробный период бесплатно, затем платная лицензия
Скачать: на официальном сайте

Если вам по работе или из принципа нужен софт из реестра отечественного ПО, обратите внимание на Р7-Офис. Технически он построен на том же движке, что и ONLYOFFICE, поэтому и совместимость с форматами Microsoft, и логика интерфейса с вкладками здесь на высоком уровне. Пакет умеет работать с doc, docx, xls, xlsx, ppt и pptx без искажений и открывает несколько файлов разного формата в одном окне.

r7-ofis

Р7-Офис кроссплатформенный (Windows, macOS, Linux) и работает в том числе офлайн. Для частных пользователей есть версия «для дома», но важный нюанс: она идёт с бесплатным пробным периодом, после которого предполагается покупка лицензии. То есть полностью бесплатным навсегда вариантом, в отличие от ONLYOFFICE Desktop Editors, его назвать нельзя.

Плюсы:

  • В реестре отечественного ПО.
  • Сильная совместимость с форматами Microsoft (общий движок с ONLYOFFICE).
  • Знакомый интерфейс, переучиваться не нужно.
  • Есть встроенный ИИ-ассистент в корпоративных редакциях.

Минусы:

  • Для дома это не бесплатное, а условно-платное решение.
  • Если вам не критичен реестр, бесплатный ONLYOFFICE на том же движке выглядит логичнее.

Кому подойдёт: организациям и пользователям, которым принципиально важна российская прописка софта.

МойОфис: российский пакет с бесплатным тарифом

Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, веб
Цена: бесплатный базовый тариф бессрочно, премиум-функции по подписке
Скачать: на официальном сайте

МойОфис это разработка компании «Новые Облачные Технологии», ещё один представитель реестра отечественного ПО. Долгое время полноценно бесплатной для частных лиц была только урезанная домашняя версия, но ситуация изменилась: компания открыла бессрочный бесплатный доступ к базовым функциям редакторов текста, таблиц и презентаций во всех версиях. За расширенные возможности предлагается платная подписка «МойОфис для дома», но базовых функций большинству хватит.

mojofis

Пакет понимает форматы Microsoft Office, включая docx, xlsx и pptx, а также открывает PDF и умеет работать с документами из облачных хранилищ вроде Яндекс Диска.

Плюсы:

  • Появился полноценный бесплатный тариф с бессрочным доступом.
  • В реестре отечественного ПО.
  • Простой и чистый интерфейс, легко освоить.
  • Поддержка облачных дисков из коробки.

Минусы:

  • Самые интересные функции на ПК и в Android-приложении прячутся в платную подписку.
  • Совместимость со сложной вёрсткой Word уступает связке ONLYOFFICE и Р7-Офис.

Кому подойдёт: тем, кому нужен простой бесплатный российский офис для повседневных задач без претензий на сложную вёрстку.

SoftMaker FreeOffice: тёмная лошадка с отличной совместимостью

Платформы: Windows, macOS, Linux
Цена: бесплатно (нужна разовая бесплатная регистрация для активации)
Скачать: на официальном сайте

Менее известный, но очень крепкий вариант от немецкой компании SoftMaker. FreeOffice это бесплатная версия их коммерческого пакета, и её главная фишка в том, что она умеет сохранять файлы напрямую в родных форматах Microsoft (docx, xlsx, pptx) без всяких ухищрений. По качеству открытия чужих документов FreeOffice стабильно входит в число лидеров среди бесплатных пакетов.

softmaker-freeoffice-

Интерфейс предлагает на выбор и классические меню, и современную ленту, так что можно настроить вид под себя. Пакет включает текстовый редактор TextMaker, таблицы PlanMaker и редактор презентаций.

Плюсы:

  • Отличная совместимость с форматами Microsoft.
  • Сохранение сразу в .docx, .xlsx, .pptx без танцев с бубном.
  • Переключаемый интерфейс: меню или лента.

Минусы:

  • Часть продвинутых функций доступна только в платной версии SoftMaker Office.
  • Нет полноценной совместной работы в реальном времени.
  • Мобильные редакторы развиты слабее, чем у ONLYOFFICE.

Кому подойдёт: тем, кто хочет максимально точное открытие документов Word и при этом не любит браузерные движки.

Google Документы и Яндекс Документы: офис прямо в браузере

Платформы: любой браузер, плюс мобильные приложения
Цена: базовые функции бесплатно
Подключиться: Яндекс, Google

Если вам важнее не установка программы, а совместная работа и доступ с любого устройства, смотрите в сторону онлайн-редакторов. Google Документы это бесплатный сервис, который открывается в браузере, автоматически сохраняет каждое изменение и позволяет нескольким людям править один файл одновременно.

google-dokumenty

Поддержка .docx есть, хотя при импорте сложной вёрстки возможны мелкие расхождения. Минус для российской аудитории: доступ к сервисам Google из страны бывает нестабильным, а оплата платных тарифов недоступна.

jandeks-dokumenty

Поэтому для рунета логичной альтернативой выступают Яндекс Документы в составе Яндекс 360. Это тоже браузерный офис с текстами, таблицами и презентациями, совместным редактированием и хранением файлов в Яндекс Диске. Базовые возможности бесплатны, а интеграция с российскими сервисами и почтой работает без сюрпризов.

Плюсы:

  • Ничего не нужно устанавливать.
  • Совместное редактирование в реальном времени и автосохранение.
  • Доступ с любого устройства, файлы всегда под рукой.

Минусы:

  • Нужен интернет, офлайн-режим ограничен.
  • У Google возможны проблемы с доступом и оплатой из России.
  • При работе со сложными .docx бывают расхождения в вёрстке.

Кому подойдёт: тем, кто часто работает над документами вместе с другими людьми и не хочет привязываться к одному устройству.

Таблица сравнения

ПакетПлатформыЦенаСовместимость с DOCXБез рекламы
ONLYOFFICEWindows, Mac, Linux, iOS, Android, вебБесплатноОтличнаяДа
LibreOfficeWindows, Mac, LinuxБесплатноХорошаяДа
Р7-ОфисWindows, Mac, Linux, iOS, Android, вебПробный период, затем платноОтличнаяДа
МойОфисWindows, Mac, Linux, iOS, Android, вебБесплатный базовый тарифХорошаяДа
SoftMaker FreeOfficeWindows, Mac, LinuxБесплатноОтличнаяДа
Google / Яндекс ДокументыБраузер, моб.Бесплатно (базово)ХорошаяДа

Как выбрать замену Word под свои задачи

Чтобы не утонуть в вариантах, отталкивайтесь от сценария.

  • Вам нужна прямая замена Word на всех устройствах. Берите ONLYOFFICE. Один пакет на Windows, Mac и телефон, привычный интерфейс и лучшая совместимость с чужими .docx. Именно по этим причинам мы выбрали его для редакции.
  • Для вас критичны приватность и работа офлайн. Ваш выбор это LibreOffice. Открытый код, ноль телеметрии, всё хранится только у вас, и пакет легко тянет даже старый ноутбук.
  • Вам важен реестр отечественного ПО. Смотрите на Р7-Офис (если готовы платить за домашнюю лицензию) или на МойОфис с его новым бесплатным тарифом.
  • Вам важнее совместная работа, чем установленная программа. Заходите в Яндекс Документы или Google Документы и редактируйте файлы вместе с коллегами прямо в браузере.

И отдельно про WPS Office, с которого мы в своё время и ушли. Пакет действительно неплох по совместимости и выглядит современно, но бесплатная версия слишком навязчиво показывает рекламу и подталкивает к покупке премиума. Если реклама в офисном редакторе вас раздражает так же, как нас, любой пакет из этого списка станет облегчением.

Частые вопросы

  • Можно ли открыть файл .docx без Microsoft Word? Да. Все пакеты из этого списка открывают и сохраняют файлы в формате .docx. Лучше всего со сложной вёрсткой справляются ONLYOFFICE, Р7-Офис и SoftMaker FreeOffice.
  • Какая замена Word полностью бесплатная и без рекламы? ONLYOFFICE, LibreOffice и SoftMaker FreeOffice бесплатны и не показывают рекламу. У МойОфиса есть бессрочный бесплатный базовый тариф.
  • Что поставить вместо Word на Mac? Если нужна точная совместимость с .docx и кроссплатформенность, ставьте ONLYOFFICE или LibreOffice, они есть в версии для macOS.
  • Чем заменить Word на телефоне? У ONLYOFFICE есть бесплатные приложения для iOS и Android без рекламы. Также мобильные редакторы предлагают МойОфис и онлайн-сервисы Google и Яндекс.
  • Сохранится ли форматирование при переходе с Word? В большинстве случаев да, особенно если документ не перегружен сложными элементами. Для файлов с обилием таблиц, сносок и нестандартных стилей надёжнее всего ведут себя пакеты на движке ONLYOFFICE.

Вывод

Платить за Word подпиской давно не обязательно, а в реалиях рунета ещё и технически сложно. Бесплатных альтернатив, которые честно открывают и сохраняют .docx, хватает на любой вкус: от полностью открытого LibreOffice до отечественных Р7-Офис и МойОфис.

Если хочется один универсальный совет, он простой: начните с ONLYOFFICE. Это тот случай, когда мы рекомендуем не из теории, а из собственного ежедневного опыта. Поставьте его на компьютер и телефон, перенесите пару рабочих документов и посмотрите, как пойдёт. С вероятностью 90% на этом поиски и закончатся.

Обсудить
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор. Превращаю информацию в точные и живые тексты.

Главное по теме

Новости Nothing запустила Warp для передачи файлов между смартфоном и ПК

Nothing запустила Warp.
Новости Adobe открыла бесплатный доступ к Photoshop Web Подборки Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Vivaldi 8.0 для Android и iOS получил новые функции интерфейса Яндекс обновил Алису AI: умный шопинг, анимация фото и работа с деталями Инсайдер показал iPhone 18 Pro во всех цветах В Россию приехали кнопочные телефоны Acer для цифрового детокса RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом» Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры