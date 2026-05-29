Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Microsoft Word давно превратился из программы в подписку. Чтобы легально открыть привычное окно с лентой инструментов, в большинстве случаев придётся оформить Microsoft 365, а из России оплатить эту подписку картой банка сейчас попросту нельзя. Добавьте к этому вечную возню с активацией, и вопрос «чем заменить Word» из академического становится вполне бытовым.
Хорошая новость: рынок текстовых редакторов давно перестал быть болотом. Есть бесплатные пакеты, которые открывают и сохраняют .docx без потери форматирования, синхронизируются между компьютером и телефоном и не выпрашивают денег каждые пять минут. В редакции мы сами в своё время слезли с WPS Office, который задолбал агрессивной рекламой и баннерами при каждом открытии, и пересели на ONLYOFFICE. Им мы пользуемся на Windows, на Mac и на смартфоне, без рекламы и без подписки.
Ниже разобрали варианты, которыми реально можно заменить Word в 2026 году. Для каждого указали платформы, честную цену, сильные и слабые стороны и то, кому он подойдёт. В конце есть таблица сравнения и ответы на частые вопросы.
ONLYOFFICE: наш основной выбор
Платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, веб
Цена: бесплатно, без рекламы
Скачать: официальный сайт
ONLYOFFICE Desktop Editors это бесплатный офисный пакет с открытым кодом, который объединяет редакторы текста, таблиц, презентаций и PDF в одном окне. Главная причина, по которой мы рекомендуем его в первую очередь: он изначально заточен под форматы Microsoft. Открывая чужой .docx со сложной вёрсткой, таблицами и сносками, вы с высокой вероятностью увидите ровно то, что задумывал автор, а не разъехавшийся макет.
Интерфейс сделан с вкладками и лентой инструментов, поэтому пересадка с Word проходит почти безболезненно: искать привычные кнопки заново не придётся. Пакет работает на Windows, macOS и Linux, а мобильные приложения для iOS и Android бесплатны и тоже без рекламы. Файлы можно держать локально или подключить облако (от собственного DocSpace до Nextcloud и Dropbox) для совместного редактирования в реальном времени.
Из свежего: в актуальных версиях (на момент публикации это ветка 9.x) появилась интеграция с ИИ. Можно подключить любую модель, локальную или облачную, и использовать её прямо в редакторе для перевода, распознавания текста и работы с черновиками.
Плюсы:
- Лучшая в классе совместимость с DOCX, XLSX и PPTX.
- Интерфейс, привычный пользователю Word.
- Никакой рекламы и навязанных покупок.
- Один пакет на все устройства плюс мобильные приложения.
Минусы:
- Под капотом браузерный движок, поэтому на очень слабых машинах запуск чуть медленнее.
- Часть продвинутых корпоративных функций совместной работы прячется в платных тарифах.
Кому подойдёт: почти всем. Если вы ищете прямую замену Word без компромиссов по совместимости, начните с него.
LibreOffice: эталон свободного софта
Платформы: Windows, macOS, Linux. Мобильное редактирование ограничено
Цена: бесплатно навсегда
Скачать: с официального сайта
LibreOffice это самый известный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, который развивает независимый фонд The Document Foundation. В него входят текстовый редактор Writer, таблицы Calc, презентации Impress, а также редактор схем Draw и база данных Base.
Главные козыри пакета это абсолютная приватность и независимость. Здесь нет ни облачной слежки, ни телеметрии, ни единого вендора, от которого вы зависите. Ваши документы остаются только на вашем диске. LibreOffice прекрасно работает на старом и слабом железе, а форматы он поддерживает буквально любые, вплоть до файлов из девяностых. В свежей версии, помимо ускорения работы с большими документами и улучшенной совместимости с Word, добавили импорт и экспорт в Markdown, что порадует тех, кто пишет в текстовых редакторах для разработчиков.
Интерфейс по умолчанию выглядит старомодно и отличается от Word, но в настройках включается режим ленты, и тогда разница почти стирается.
Плюсы:
- Открытый код и максимальная приватность.
- Ноль затрат и ноль подписок, обновления бесплатны вечно.
- Отлично работает на маломощных компьютерах.
- Гигантская поддержка форматов и обратная совместимость.
Минусы:
- Дизайн интерфейса на любителя.
- Совместная работа в реальном времени в настольной версии отсутствует.
- Полноценного мобильного редактора нет, на телефоне файлы скорее смотрят, чем редактируют.
Кому подойдёт: тем, для кого важны приватность, открытый код и работа полностью офлайн. Ещё это лучший выбор для старого ноутбука.
Р7-Офис: отечественный близнец ONLYOFFICE
Платформы: Windows, macOS, Linux, мобильные, веб
Цена: пробный период бесплатно, затем платная лицензия
Скачать: на официальном сайте
Если вам по работе или из принципа нужен софт из реестра отечественного ПО, обратите внимание на Р7-Офис. Технически он построен на том же движке, что и ONLYOFFICE, поэтому и совместимость с форматами Microsoft, и логика интерфейса с вкладками здесь на высоком уровне. Пакет умеет работать с doc, docx, xls, xlsx, ppt и pptx без искажений и открывает несколько файлов разного формата в одном окне.
Р7-Офис кроссплатформенный (Windows, macOS, Linux) и работает в том числе офлайн. Для частных пользователей есть версия «для дома», но важный нюанс: она идёт с бесплатным пробным периодом, после которого предполагается покупка лицензии. То есть полностью бесплатным навсегда вариантом, в отличие от ONLYOFFICE Desktop Editors, его назвать нельзя.
Плюсы:
- В реестре отечественного ПО.
- Сильная совместимость с форматами Microsoft (общий движок с ONLYOFFICE).
- Знакомый интерфейс, переучиваться не нужно.
- Есть встроенный ИИ-ассистент в корпоративных редакциях.
Минусы:
- Для дома это не бесплатное, а условно-платное решение.
- Если вам не критичен реестр, бесплатный ONLYOFFICE на том же движке выглядит логичнее.
Кому подойдёт: организациям и пользователям, которым принципиально важна российская прописка софта.
МойОфис: российский пакет с бесплатным тарифом
Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, веб
Цена: бесплатный базовый тариф бессрочно, премиум-функции по подписке
Скачать: на официальном сайте
МойОфис это разработка компании «Новые Облачные Технологии», ещё один представитель реестра отечественного ПО. Долгое время полноценно бесплатной для частных лиц была только урезанная домашняя версия, но ситуация изменилась: компания открыла бессрочный бесплатный доступ к базовым функциям редакторов текста, таблиц и презентаций во всех версиях. За расширенные возможности предлагается платная подписка «МойОфис для дома», но базовых функций большинству хватит.
Пакет понимает форматы Microsoft Office, включая docx, xlsx и pptx, а также открывает PDF и умеет работать с документами из облачных хранилищ вроде Яндекс Диска.
Плюсы:
- Появился полноценный бесплатный тариф с бессрочным доступом.
- В реестре отечественного ПО.
- Простой и чистый интерфейс, легко освоить.
- Поддержка облачных дисков из коробки.
Минусы:
- Самые интересные функции на ПК и в Android-приложении прячутся в платную подписку.
- Совместимость со сложной вёрсткой Word уступает связке ONLYOFFICE и Р7-Офис.
Кому подойдёт: тем, кому нужен простой бесплатный российский офис для повседневных задач без претензий на сложную вёрстку.
SoftMaker FreeOffice: тёмная лошадка с отличной совместимостью
Платформы: Windows, macOS, Linux
Цена: бесплатно (нужна разовая бесплатная регистрация для активации)
Скачать: на официальном сайте
Менее известный, но очень крепкий вариант от немецкой компании SoftMaker. FreeOffice это бесплатная версия их коммерческого пакета, и её главная фишка в том, что она умеет сохранять файлы напрямую в родных форматах Microsoft (docx, xlsx, pptx) без всяких ухищрений. По качеству открытия чужих документов FreeOffice стабильно входит в число лидеров среди бесплатных пакетов.
Интерфейс предлагает на выбор и классические меню, и современную ленту, так что можно настроить вид под себя. Пакет включает текстовый редактор TextMaker, таблицы PlanMaker и редактор презентаций.
Плюсы:
- Отличная совместимость с форматами Microsoft.
- Сохранение сразу в .docx, .xlsx, .pptx без танцев с бубном.
- Переключаемый интерфейс: меню или лента.
Минусы:
- Часть продвинутых функций доступна только в платной версии SoftMaker Office.
- Нет полноценной совместной работы в реальном времени.
- Мобильные редакторы развиты слабее, чем у ONLYOFFICE.
Кому подойдёт: тем, кто хочет максимально точное открытие документов Word и при этом не любит браузерные движки.
Google Документы и Яндекс Документы: офис прямо в браузере
Платформы: любой браузер, плюс мобильные приложения
Цена: базовые функции бесплатно
Подключиться: Яндекс, Google
Если вам важнее не установка программы, а совместная работа и доступ с любого устройства, смотрите в сторону онлайн-редакторов. Google Документы это бесплатный сервис, который открывается в браузере, автоматически сохраняет каждое изменение и позволяет нескольким людям править один файл одновременно.
Поддержка .docx есть, хотя при импорте сложной вёрстки возможны мелкие расхождения. Минус для российской аудитории: доступ к сервисам Google из страны бывает нестабильным, а оплата платных тарифов недоступна.
Поэтому для рунета логичной альтернативой выступают Яндекс Документы в составе Яндекс 360. Это тоже браузерный офис с текстами, таблицами и презентациями, совместным редактированием и хранением файлов в Яндекс Диске. Базовые возможности бесплатны, а интеграция с российскими сервисами и почтой работает без сюрпризов.
Плюсы:
- Ничего не нужно устанавливать.
- Совместное редактирование в реальном времени и автосохранение.
- Доступ с любого устройства, файлы всегда под рукой.
Минусы:
- Нужен интернет, офлайн-режим ограничен.
- У Google возможны проблемы с доступом и оплатой из России.
- При работе со сложными .docx бывают расхождения в вёрстке.
Кому подойдёт: тем, кто часто работает над документами вместе с другими людьми и не хочет привязываться к одному устройству.
Таблица сравнения
|Пакет
|Платформы
|Цена
|Совместимость с DOCX
|Без рекламы
|ONLYOFFICE
|Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб
|Бесплатно
|Отличная
|Да
|LibreOffice
|Windows, Mac, Linux
|Бесплатно
|Хорошая
|Да
|Р7-Офис
|Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб
|Пробный период, затем платно
|Отличная
|Да
|МойОфис
|Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб
|Бесплатный базовый тариф
|Хорошая
|Да
|SoftMaker FreeOffice
|Windows, Mac, Linux
|Бесплатно
|Отличная
|Да
|Google / Яндекс Документы
|Браузер, моб.
|Бесплатно (базово)
|Хорошая
|Да
Как выбрать замену Word под свои задачи
Чтобы не утонуть в вариантах, отталкивайтесь от сценария.
- Вам нужна прямая замена Word на всех устройствах. Берите ONLYOFFICE. Один пакет на Windows, Mac и телефон, привычный интерфейс и лучшая совместимость с чужими .docx. Именно по этим причинам мы выбрали его для редакции.
- Для вас критичны приватность и работа офлайн. Ваш выбор это LibreOffice. Открытый код, ноль телеметрии, всё хранится только у вас, и пакет легко тянет даже старый ноутбук.
- Вам важен реестр отечественного ПО. Смотрите на Р7-Офис (если готовы платить за домашнюю лицензию) или на МойОфис с его новым бесплатным тарифом.
- Вам важнее совместная работа, чем установленная программа. Заходите в Яндекс Документы или Google Документы и редактируйте файлы вместе с коллегами прямо в браузере.
И отдельно про WPS Office, с которого мы в своё время и ушли. Пакет действительно неплох по совместимости и выглядит современно, но бесплатная версия слишком навязчиво показывает рекламу и подталкивает к покупке премиума. Если реклама в офисном редакторе вас раздражает так же, как нас, любой пакет из этого списка станет облегчением.
Частые вопросы
- Можно ли открыть файл .docx без Microsoft Word? Да. Все пакеты из этого списка открывают и сохраняют файлы в формате .docx. Лучше всего со сложной вёрсткой справляются ONLYOFFICE, Р7-Офис и SoftMaker FreeOffice.
- Какая замена Word полностью бесплатная и без рекламы? ONLYOFFICE, LibreOffice и SoftMaker FreeOffice бесплатны и не показывают рекламу. У МойОфиса есть бессрочный бесплатный базовый тариф.
- Что поставить вместо Word на Mac? Если нужна точная совместимость с .docx и кроссплатформенность, ставьте ONLYOFFICE или LibreOffice, они есть в версии для macOS.
- Чем заменить Word на телефоне? У ONLYOFFICE есть бесплатные приложения для iOS и Android без рекламы. Также мобильные редакторы предлагают МойОфис и онлайн-сервисы Google и Яндекс.
- Сохранится ли форматирование при переходе с Word? В большинстве случаев да, особенно если документ не перегружен сложными элементами. Для файлов с обилием таблиц, сносок и нестандартных стилей надёжнее всего ведут себя пакеты на движке ONLYOFFICE.
Вывод
Платить за Word подпиской давно не обязательно, а в реалиях рунета ещё и технически сложно. Бесплатных альтернатив, которые честно открывают и сохраняют .docx, хватает на любой вкус: от полностью открытого LibreOffice до отечественных Р7-Офис и МойОфис.
Если хочется один универсальный совет, он простой: начните с ONLYOFFICE. Это тот случай, когда мы рекомендуем не из теории, а из собственного ежедневного опыта. Поставьте его на компьютер и телефон, перенесите пару рабочих документов и посмотрите, как пойдёт. С вероятностью 90% на этом поиски и закончатся.