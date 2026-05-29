Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Microsoft Word давно превратился из программы в подписку. Чтобы легально открыть привычное окно с лентой инструментов, в большинстве случаев придётся оформить Microsoft 365, а из России оплатить эту подписку картой банка сейчас попросту нельзя. Добавьте к этому вечную возню с активацией, и вопрос «чем заменить Word» из академического становится вполне бытовым.

Хорошая новость: рынок текстовых редакторов давно перестал быть болотом. Есть бесплатные пакеты, которые открывают и сохраняют .docx без потери форматирования, синхронизируются между компьютером и телефоном и не выпрашивают денег каждые пять минут. В редакции мы сами в своё время слезли с WPS Office, который задолбал агрессивной рекламой и баннерами при каждом открытии, и пересели на ONLYOFFICE. Им мы пользуемся на Windows, на Mac и на смартфоне, без рекламы и без подписки.

Ниже разобрали варианты, которыми реально можно заменить Word в 2026 году. Для каждого указали платформы, честную цену, сильные и слабые стороны и то, кому он подойдёт. В конце есть таблица сравнения и ответы на частые вопросы.

ONLYOFFICE: наш основной выбор

Платформы: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, веб

Цена: бесплатно, без рекламы

Скачать: официальный сайт

ONLYOFFICE Desktop Editors это бесплатный офисный пакет с открытым кодом, который объединяет редакторы текста, таблиц, презентаций и PDF в одном окне. Главная причина, по которой мы рекомендуем его в первую очередь: он изначально заточен под форматы Microsoft. Открывая чужой .docx со сложной вёрсткой, таблицами и сносками, вы с высокой вероятностью увидите ровно то, что задумывал автор, а не разъехавшийся макет.

Интерфейс сделан с вкладками и лентой инструментов, поэтому пересадка с Word проходит почти безболезненно: искать привычные кнопки заново не придётся. Пакет работает на Windows, macOS и Linux, а мобильные приложения для iOS и Android бесплатны и тоже без рекламы. Файлы можно держать локально или подключить облако (от собственного DocSpace до Nextcloud и Dropbox) для совместного редактирования в реальном времени.

Из свежего: в актуальных версиях (на момент публикации это ветка 9.x) появилась интеграция с ИИ. Можно подключить любую модель, локальную или облачную, и использовать её прямо в редакторе для перевода, распознавания текста и работы с черновиками.

Плюсы:

Лучшая в классе совместимость с DOCX, XLSX и PPTX.

Интерфейс, привычный пользователю Word.

Никакой рекламы и навязанных покупок.

Один пакет на все устройства плюс мобильные приложения.

Минусы:

Под капотом браузерный движок, поэтому на очень слабых машинах запуск чуть медленнее.

Часть продвинутых корпоративных функций совместной работы прячется в платных тарифах.

Кому подойдёт: почти всем. Если вы ищете прямую замену Word без компромиссов по совместимости, начните с него.

LibreOffice: эталон свободного софта

Платформы: Windows, macOS, Linux. Мобильное редактирование ограничено

Цена: бесплатно навсегда

Скачать: с официального сайта

LibreOffice это самый известный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом, который развивает независимый фонд The Document Foundation. В него входят текстовый редактор Writer, таблицы Calc, презентации Impress, а также редактор схем Draw и база данных Base.

Главные козыри пакета это абсолютная приватность и независимость. Здесь нет ни облачной слежки, ни телеметрии, ни единого вендора, от которого вы зависите. Ваши документы остаются только на вашем диске. LibreOffice прекрасно работает на старом и слабом железе, а форматы он поддерживает буквально любые, вплоть до файлов из девяностых. В свежей версии, помимо ускорения работы с большими документами и улучшенной совместимости с Word, добавили импорт и экспорт в Markdown, что порадует тех, кто пишет в текстовых редакторах для разработчиков.

Интерфейс по умолчанию выглядит старомодно и отличается от Word, но в настройках включается режим ленты, и тогда разница почти стирается.

Плюсы:

Открытый код и максимальная приватность.

Ноль затрат и ноль подписок, обновления бесплатны вечно.

Отлично работает на маломощных компьютерах.

Гигантская поддержка форматов и обратная совместимость.

Минусы:

Дизайн интерфейса на любителя.

Совместная работа в реальном времени в настольной версии отсутствует.

Полноценного мобильного редактора нет, на телефоне файлы скорее смотрят, чем редактируют.

Кому подойдёт: тем, для кого важны приватность, открытый код и работа полностью офлайн. Ещё это лучший выбор для старого ноутбука.

Р7-Офис: отечественный близнец ONLYOFFICE

Платформы: Windows, macOS, Linux, мобильные, веб

Цена: пробный период бесплатно, затем платная лицензия

Скачать: на официальном сайте

Если вам по работе или из принципа нужен софт из реестра отечественного ПО, обратите внимание на Р7-Офис. Технически он построен на том же движке, что и ONLYOFFICE, поэтому и совместимость с форматами Microsoft, и логика интерфейса с вкладками здесь на высоком уровне. Пакет умеет работать с doc, docx, xls, xlsx, ppt и pptx без искажений и открывает несколько файлов разного формата в одном окне.

Р7-Офис кроссплатформенный (Windows, macOS, Linux) и работает в том числе офлайн. Для частных пользователей есть версия «для дома», но важный нюанс: она идёт с бесплатным пробным периодом, после которого предполагается покупка лицензии. То есть полностью бесплатным навсегда вариантом, в отличие от ONLYOFFICE Desktop Editors, его назвать нельзя.

Плюсы:

В реестре отечественного ПО.

Сильная совместимость с форматами Microsoft (общий движок с ONLYOFFICE).

Знакомый интерфейс, переучиваться не нужно.

Есть встроенный ИИ-ассистент в корпоративных редакциях.

Минусы:

Для дома это не бесплатное, а условно-платное решение.

Если вам не критичен реестр, бесплатный ONLYOFFICE на том же движке выглядит логичнее.

Кому подойдёт: организациям и пользователям, которым принципиально важна российская прописка софта.

МойОфис: российский пакет с бесплатным тарифом

Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, веб

Цена: бесплатный базовый тариф бессрочно, премиум-функции по подписке

Скачать: на официальном сайте

МойОфис это разработка компании «Новые Облачные Технологии», ещё один представитель реестра отечественного ПО. Долгое время полноценно бесплатной для частных лиц была только урезанная домашняя версия, но ситуация изменилась: компания открыла бессрочный бесплатный доступ к базовым функциям редакторов текста, таблиц и презентаций во всех версиях. За расширенные возможности предлагается платная подписка «МойОфис для дома», но базовых функций большинству хватит.

Пакет понимает форматы Microsoft Office, включая docx, xlsx и pptx, а также открывает PDF и умеет работать с документами из облачных хранилищ вроде Яндекс Диска.

Плюсы:

Появился полноценный бесплатный тариф с бессрочным доступом.

В реестре отечественного ПО.

Простой и чистый интерфейс, легко освоить.

Поддержка облачных дисков из коробки.

Минусы:

Самые интересные функции на ПК и в Android-приложении прячутся в платную подписку.

Совместимость со сложной вёрсткой Word уступает связке ONLYOFFICE и Р7-Офис.

Кому подойдёт: тем, кому нужен простой бесплатный российский офис для повседневных задач без претензий на сложную вёрстку.

SoftMaker FreeOffice: тёмная лошадка с отличной совместимостью

Платформы: Windows, macOS, Linux

Цена: бесплатно (нужна разовая бесплатная регистрация для активации)

Скачать: на официальном сайте

Менее известный, но очень крепкий вариант от немецкой компании SoftMaker. FreeOffice это бесплатная версия их коммерческого пакета, и её главная фишка в том, что она умеет сохранять файлы напрямую в родных форматах Microsoft (docx, xlsx, pptx) без всяких ухищрений. По качеству открытия чужих документов FreeOffice стабильно входит в число лидеров среди бесплатных пакетов.

Интерфейс предлагает на выбор и классические меню, и современную ленту, так что можно настроить вид под себя. Пакет включает текстовый редактор TextMaker, таблицы PlanMaker и редактор презентаций.

Плюсы:

Отличная совместимость с форматами Microsoft.

Сохранение сразу в .docx, .xlsx, .pptx без танцев с бубном.

Переключаемый интерфейс: меню или лента.

Минусы:

Часть продвинутых функций доступна только в платной версии SoftMaker Office.

Нет полноценной совместной работы в реальном времени.

Мобильные редакторы развиты слабее, чем у ONLYOFFICE.

Кому подойдёт: тем, кто хочет максимально точное открытие документов Word и при этом не любит браузерные движки.

Google Документы и Яндекс Документы: офис прямо в браузере

Платформы: любой браузер, плюс мобильные приложения

Цена: базовые функции бесплатно

Подключиться: Яндекс, Google

Если вам важнее не установка программы, а совместная работа и доступ с любого устройства, смотрите в сторону онлайн-редакторов. Google Документы это бесплатный сервис, который открывается в браузере, автоматически сохраняет каждое изменение и позволяет нескольким людям править один файл одновременно.

Поддержка .docx есть, хотя при импорте сложной вёрстки возможны мелкие расхождения. Минус для российской аудитории: доступ к сервисам Google из страны бывает нестабильным, а оплата платных тарифов недоступна.

Поэтому для рунета логичной альтернативой выступают Яндекс Документы в составе Яндекс 360. Это тоже браузерный офис с текстами, таблицами и презентациями, совместным редактированием и хранением файлов в Яндекс Диске. Базовые возможности бесплатны, а интеграция с российскими сервисами и почтой работает без сюрпризов.

Плюсы:

Ничего не нужно устанавливать.

Совместное редактирование в реальном времени и автосохранение.

Доступ с любого устройства, файлы всегда под рукой.

Минусы:

Нужен интернет, офлайн-режим ограничен.

У Google возможны проблемы с доступом и оплатой из России.

При работе со сложными .docx бывают расхождения в вёрстке.

Кому подойдёт: тем, кто часто работает над документами вместе с другими людьми и не хочет привязываться к одному устройству.

Таблица сравнения

Пакет Платформы Цена Совместимость с DOCX Без рекламы ONLYOFFICE Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб Бесплатно Отличная Да LibreOffice Windows, Mac, Linux Бесплатно Хорошая Да Р7-Офис Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб Пробный период, затем платно Отличная Да МойОфис Windows, Mac, Linux, iOS, Android, веб Бесплатный базовый тариф Хорошая Да SoftMaker FreeOffice Windows, Mac, Linux Бесплатно Отличная Да Google / Яндекс Документы Браузер, моб. Бесплатно (базово) Хорошая Да

Как выбрать замену Word под свои задачи

Чтобы не утонуть в вариантах, отталкивайтесь от сценария.

Вам нужна прямая замена Word на всех устройствах. Берите ONLYOFFICE. Один пакет на Windows, Mac и телефон, привычный интерфейс и лучшая совместимость с чужими .docx. Именно по этим причинам мы выбрали его для редакции.

Берите ONLYOFFICE. Один пакет на Windows, Mac и телефон, привычный интерфейс и лучшая совместимость с чужими .docx. Именно по этим причинам мы выбрали его для редакции. Для вас критичны приватность и работа офлайн. Ваш выбор это LibreOffice. Открытый код, ноль телеметрии, всё хранится только у вас, и пакет легко тянет даже старый ноутбук.

Ваш выбор это LibreOffice. Открытый код, ноль телеметрии, всё хранится только у вас, и пакет легко тянет даже старый ноутбук. Вам важен реестр отечественного ПО. Смотрите на Р7-Офис (если готовы платить за домашнюю лицензию) или на МойОфис с его новым бесплатным тарифом.

Смотрите на Р7-Офис (если готовы платить за домашнюю лицензию) или на МойОфис с его новым бесплатным тарифом. Вам важнее совместная работа, чем установленная программа. Заходите в Яндекс Документы или Google Документы и редактируйте файлы вместе с коллегами прямо в браузере.

И отдельно про WPS Office, с которого мы в своё время и ушли. Пакет действительно неплох по совместимости и выглядит современно, но бесплатная версия слишком навязчиво показывает рекламу и подталкивает к покупке премиума. Если реклама в офисном редакторе вас раздражает так же, как нас, любой пакет из этого списка станет облегчением.

Частые вопросы

Можно ли открыть файл .docx без Microsoft Word? Да. Все пакеты из этого списка открывают и сохраняют файлы в формате .docx. Лучше всего со сложной вёрсткой справляются ONLYOFFICE, Р7-Офис и SoftMaker FreeOffice.

Да. Все пакеты из этого списка открывают и сохраняют файлы в формате .docx. Лучше всего со сложной вёрсткой справляются ONLYOFFICE, Р7-Офис и SoftMaker FreeOffice. Какая замена Word полностью бесплатная и без рекламы? ONLYOFFICE, LibreOffice и SoftMaker FreeOffice бесплатны и не показывают рекламу. У МойОфиса есть бессрочный бесплатный базовый тариф.

ONLYOFFICE, LibreOffice и SoftMaker FreeOffice бесплатны и не показывают рекламу. У МойОфиса есть бессрочный бесплатный базовый тариф. Что поставить вместо Word на Mac? Если нужна точная совместимость с .docx и кроссплатформенность, ставьте ONLYOFFICE или LibreOffice, они есть в версии для macOS.

Если нужна точная совместимость с .docx и кроссплатформенность, ставьте ONLYOFFICE или LibreOffice, они есть в версии для macOS. Чем заменить Word на телефоне? У ONLYOFFICE есть бесплатные приложения для iOS и Android без рекламы. Также мобильные редакторы предлагают МойОфис и онлайн-сервисы Google и Яндекс.

У ONLYOFFICE есть бесплатные приложения для iOS и Android без рекламы. Также мобильные редакторы предлагают МойОфис и онлайн-сервисы Google и Яндекс. Сохранится ли форматирование при переходе с Word? В большинстве случаев да, особенно если документ не перегружен сложными элементами. Для файлов с обилием таблиц, сносок и нестандартных стилей надёжнее всего ведут себя пакеты на движке ONLYOFFICE.

Вывод

Платить за Word подпиской давно не обязательно, а в реалиях рунета ещё и технически сложно. Бесплатных альтернатив, которые честно открывают и сохраняют .docx, хватает на любой вкус: от полностью открытого LibreOffice до отечественных Р7-Офис и МойОфис.

Если хочется один универсальный совет, он простой: начните с ONLYOFFICE. Это тот случай, когда мы рекомендуем не из теории, а из собственного ежедневного опыта. Поставьте его на компьютер и телефон, перенесите пару рабочих документов и посмотрите, как пойдёт. С вероятностью 90% на этом поиски и закончатся.