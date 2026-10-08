HUAWEI WATCH 6 вышли в России: eSIM, сапфировое стекло и до 11 дней работы

Huawei начала продажи в России смарт-часов HUAWEI WATCH 6 и WATCH 6 Pro. Серия доступна в нескольких размерах и версиях корпуса.

HUAWEI WATCH 6 получили обновлённую систему X-TAP, которая объединяет датчики нажатия, ЭКГ и ФПГ. Функция «Показатели здоровья» анализирует состояние организма по десяти параметрам примерно за 60 секунд.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, включая лыжи, велоспорт и гольф. Для велотренировок доступны расчёт виртуальной мощности и уклон маршрута, а для лыж заявлены подробные отчёты и карты более 3000 курортов.

Серия также получила поддержку eSIM и звонков без смартфона, управление жестами и функцию передачи геолокации и физических показателей близким.

В зависимости от версии используются алюминий, нержавеющая сталь, титан и керамика. Все модели оснащены сапфировым стеклом. Пиковая яркость дисплея достигает 3000 нит у WATCH 6 и 3500 нит у WATCH 6 Pro. Автономность составляет до 4,5 дня в обычном режиме и до 11 дней в энергосберегающем.

Цены в России: