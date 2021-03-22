Mi Notebook Pro 2021 от Xiaomi засветился на фото

Представители Xiaomi продолжают подготавливать пользователей к выходу своего ноутбука Mi Notebook Pro 2021. В сети все чаще появляются данные о модели. На днях появилось изображение, на котором запечатлен дисплей устройства в открытом состоянии. Судя по изображению, рамки экрана действительно небольшие. Также на фото можно видеть надпись (правда, на китайском) о высоком разрешении.

По всей видимости, речь идет о разрешении самого дисплея. Скорее всего, матрица IPS получит разрешение 3,2К и частоту обновления — 90 Гц. Стоит заметить, что эти характеристики соответствуют модели рангом выше – RedmiBook Pro. Поэтому не исключается вариант, что старшая модель получит и того большее разрешение экрана — 4К. При этом ходят упорные слухи о наличии именно матрицы OLED, а не IPS.

Другие характеристики устройства также утекли в сеть. Речь идет о процессоре Intel Core i7-11375H, который можно разогнать до 5,0 ГГц, а также видеокарте Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, объем внутреннего накопителя SSD — 512 ГБ или 1 ТБ. Все это заключено в металлический корпус. Презентация устройства должна пройти 29 марта, стоимости новинки составит 900 долларов.