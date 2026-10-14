Флагманы Samsung Galaxy S27 Ultra и S27 Pro получат дисплеи без ШИМа

Компания Samsung планирует внедрить технологию DC Dimming в старшие смартфоны серии Galaxy S27. Об этом заявил инсайдер Walle на своей страничке в соцсети X.

По словам информатора, модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат новые дисплейные OLED-панели M16, которые позволят регулировать яркость подсветки без использования широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При этом смартфоны Galaxy S27 и Galaxy S27+ могут остаться без технологии DC Dimming и скорее всего будут оснащены экранами поколения M14+.

В отличие от ШИМ, который яркость регулирует за счёт быстрого включения и выключения пикселей, технология DC Dimming изменяет силу тока, подаваемого на дисплейную панель. Такой подход позволяет уменьшить мерцание, которое у некоторых людей вызывает усталость глаз, дискомфорт и головную боль.

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.