Давление без отдельного тонометра: HUAWEI WATCH D3 вышли в России
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Давление без отдельного тонометра: HUAWEI WATCH D3 вышли в России

Новые смарт-часы получили гибридную систему мониторинга давления, AMOLED-экран на 3000 нит и стали тоньше предыдущего поколения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Давление без отдельного тонометра: HUAWEI WATCH D3 вышли в России

Новинка продолжает линейку часов Huawei с функцией измерения артериального давления и получила обновлённую систему мониторинга.

WATCH D3 используют механическую манжету с микронасосом вместе с оптическим датчиком. В течение дня часы выполняют четыре подробных измерения давления манжетой, ночью ещё три, а между ними отслеживают изменения с помощью фотоплетизмографии. Также появилась возможность измерять давление до и после тренировки.

Давление без отдельного тонометра: HUAWEI WATCH D3 вышли в России

Корпус стал тоньше и легче WATCH D2 (обзор): толщина составляет 11,3 мм, вес без ремешка 40 г. Часы получили 1,92-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит и работают до шести дней без подзарядки.

HUAWEI WATCH D3 оценили в 39 999 рублей. С 8 октября по 8 ноября действует цена 36 999 рублей.

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