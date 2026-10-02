Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах
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Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах

Компания предлагает установить более ёмкий АКБ.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:59
Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах

Xiaomi продолжает необычную программу по продлению срока службы старых смартфонов. Сегодня компания расширила список моделей, для которых в Китае доступна замена штатного аккумулятора на батарею повышенной ёмкости.

По словам источника, на следующие модели уже можно установить более ёмкие АКБ:

  • Xiaomi 14 — было 4610 мАч, будет 4795 мАч
  • Xiaomi 14 Pro — было 4880 мАч, будет 5140 мАч
  • Xiaomi Civi 4 Pro — было 4700 мАч, будет 4930 мАч
  • REDMI K70 — было 5000 мАч, будет 5220 мАч

Стоимость процедуры по замене АКБ для вышеперечисленных устройств составляет 189 юаней (2 353 ₽). Ранее аналогичная программа уже была запущена для флагманов серий Xiaomi 9, 10 и 13, которым также предлагаются аккумуляторы увеличенной ёмкости. Вполне возможно, что в будущем компания расширит этот список смартфонов.

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