Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах

Xiaomi продолжает необычную программу по продлению срока службы старых смартфонов. Сегодня компания расширила список моделей, для которых в Китае доступна замена штатного аккумулятора на батарею повышенной ёмкости.

По словам источника, на следующие модели уже можно установить более ёмкие АКБ:

Xiaomi 14 — было 4610 мАч, будет 4795 мАч

Xiaomi 14 Pro — было 4880 мАч, будет 5140 мАч

Xiaomi Civi 4 Pro — было 4700 мАч, будет 4930 мАч

REDMI K70 — было 5000 мАч, будет 5220 мАч

Стоимость процедуры по замене АКБ для вышеперечисленных устройств составляет 189 юаней (2 353 ₽). Ранее аналогичная программа уже была запущена для флагманов серий Xiaomi 9, 10 и 13, которым также предлагаются аккумуляторы увеличенной ёмкости. Вполне возможно, что в будущем компания расширит этот список смартфонов.