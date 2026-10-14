В Google Play обнаружили поддельный Chrome, который ворвался в топ-выдачи
Новости

В Google Play обнаружили поддельный Chrome, который ворвался в топ-выдачи

Приложение успело набрать более 100 000 скачиваний.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:40
В Google Play обнаружили поддельный Chrome, который ворвался в топ-выдачи

Пользователи форума Reddit обнаружили в магазине приложений Google Play поддельную версию Google Chrome, которая успела набрать более 100 тысяч скачиваний. Что примечательно, судя по скриншоту, разработчик фейковой программы смог оплатить её продвижение, что позволило ей оказаться в поисковой выдаче выше, чем настоящий браузер Chrome.

По имеющейся информации, фейковое приложение выпустил неизвестный разработчик Hizbartech, а сама программа изначально была загружена как игра «Ball Bounce», которую после модерации переименовали в Chrome и поменяли иконку. При этом, данное приложение было простым симулятором чата, который выдавал случайные ответы на запросы пользователей.

На момент написания этой заметки, фейковый Chrome уже удалён из магазина приложений Google Play, однако, у пользователей в Сети появилось множество вопросов к модерации площадки.

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