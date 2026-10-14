Инженера OpenAI арестовали за жучок в переговорной руководства

В США арестовали 35-летнего инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана. Его обвиняют в установке скрытого записывающего устройства в переговорной комнате для руководства компании в одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско.

Устройство обнаружили 30 сентября. Оно было спрятано в туалетной бумаге и подключено к USB-порту на задней панели телевизора. По данным следствия, жучок установили примерно за два дня до обнаружения, а записанные на нём данные были зашифрованы.

Следователи также изучили записи камер наблюдения и цифровую активность. Альфозан, по версии обвинения, интересовался расположением переговорных, расписанием встреч и местонахождением руководителей. Аккаунт чат-бота, связанный с его супругой, использовали для запросов о создании скрытого рекордера, удалённом прослушивании, настройке Wi-Fi и шифровании SD-карты.

5 октября сотрудники OpenAI обнаружили в сумке инженера второе похожее записывающее устройство. Через несколько дней Альфозана арестовали, а компания уволила его и передала материалы ФБР.

OpenAI сообщила, что использовала собственные ИИ-модели для анализа найденного устройства и установления его происхождения. При этом компания не обнаружила признаков несанкционированного доступа к весам моделей, исходному коду или данным клиентов.

Альфозану предъявлено обвинение в незаконном перехвате устных коммуникаций. В случае признания виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $250 тысяч. Расследование продолжается.