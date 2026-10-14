Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro Refresh Edition — новые расцветки и даунгрейд вариантов памяти

Компания Xiaomi представила в Китае обновлённую версию смартфона REDMI Note 17 Pro с приставкой «Refresh Edition». Новинка в сравнении с обычным REDMI Note 17 Pro получила новые расцветки корпуса и изменённые конфигурации памяти, но ключевые технические характеристики остались прежними.

Одним из главных изменений стал пересмотр доступных вариантов памяти. В линейке появилась модификация с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Покупателям также доступны конфигурации с 8/128 и 8/256 ГБ памяти. При этом версии с 8/512 ГБ и 12/256 ГБ больше не предлагаются. Изменилась и цветовая палитра, вместо белого, голубого и фиолетового вариантов теперь смартфон предлагается в чёрной, оранжевой и зелёной расцветках.

В остальном, версия Refresh Edition сохранила характеристики оригинальной модели. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772х1280 точек и частотой обновления 120 Гц. За вычислительные возможности отвечает чип Snapdragon 6s Gen 4, ёмкость АКБ составляет 8340 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, а основная камера получила сенсоры на 50 Мп и 8 Мп. Более подробно о всех технических характеристиках можете почитать в этом материале.

Стоимость REDMI Note 17 Pro Refresh Edition начинается от 1599 юаней (20 058 ₽) за версию с 6/256 ГБ памяти. Модификация на 8/128 ГБ обойдётся в 1699 юаней (21 312 ₽), а вариант на 8/256 ГБ — 1899 юаней (23 822 ₽). При этом обычная версия смартфона REDMI Note 17 Pro с прошлой недели снята с продаж.