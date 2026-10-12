Xiaomi подняла цены на ультрафлагманы Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition
Новости

Xiaomi подняла цены на ультрафлагманы Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition

Подорожали все конфигурации смартфона.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:35
Xiaomi подняла цены на ультрафлагманы Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition

Компания Xiaomi увеличила стоимость ультрафлагмана Xiaomi 17 Ultra, а также спецверсии Xiaomi 17 Ultra by Leica на китайском рынке. На все конфигурации смартфонов цены выросли на 1000 юаней (12 715 ₽) независимо от объёма памяти.

После пересмотра цен базовая версия Xiaomi 17 Ultra с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти подорожала с 6999 до 7999 юаней (89 004/101 721 ₽). Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя теперь стоит 8499 юаней (108 078 ₽) вместо 7499 юаней (95 361 ₽), а вариант с 1 ТБ памяти — 9499 юаней (120 795 ₽) вместо 8499 юаней (108 078 ₽).

Спецверсия Xiaomi 17 Ultra by Leica также подорожала. Модификация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти теперь оценивается в 8999 юаней (114 436 ₽) против прежних 7999 юаней (101 716 ₽). За максимальную конфигурацию с 1 ТБ накопителя придётся заплатить 9999 юаней (127 149 ₽) вместо 8999 юаней (114 436 ₽).

Обсудить

Главное по теме

Новости Опубликованы характеристики отменённого Xiaomi 18 Ultra

Смартфон пришлось отменить из-за чрезмерно высокой себестоимости.
Новости Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах Новости В России восстановленные смартфоны стали чаще покупать перед 1 сентября

Похожие материалы

Xiaomi Флагман Xiaomi 18 Pro раскритиковали за тусклый дисплей

Новинка существенно проигрывает по яркости экрана в сравнении с прошлогодним Xiaomi 17 Ultra.

 Xiaomi Глобальные флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат урезанные аккумуляторы

Мощность зарядки тоже будет ниже в сравнении с китайскими версиями смартфонов.

 Xiaomi Xiaomi представила 18 Pro и 18 Pro Max с антишпионским экраном

Флагманы получили дополнительный дисплей на задней панели, аккумуляторы до 8500 мА·ч и камеры разрешением 200 Мп.

 Redmi Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей

В линейку вошли три модели, включая первый REDMI Note Pro Max.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Необычный Huawei Pura X View сметают с полок в Китае «Яндекс Пэй» остаётся недоступен, но деньги пользователей в безопасности «Яндекс» ограничил часть функций «Диска» и других сервисов «Яндекс 360» «Яндекс Маркет» попросил продавцов временно не привозить товары в ПВЗ после сбоя Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после атаки беспилотников Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

9 октября · Polaris

Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

Моющий, сухой и ручной пылесос в одной коробке.
  1. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  2. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  3. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  4. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  5. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
Смотреть все обзоры →