Xiaomi подняла цены на ультрафлагманы Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition

Компания Xiaomi увеличила стоимость ультрафлагмана Xiaomi 17 Ultra, а также спецверсии Xiaomi 17 Ultra by Leica на китайском рынке. На все конфигурации смартфонов цены выросли на 1000 юаней (12 715 ₽) независимо от объёма памяти.

После пересмотра цен базовая версия Xiaomi 17 Ultra с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти подорожала с 6999 до 7999 юаней (89 004/101 721 ₽). Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя теперь стоит 8499 юаней (108 078 ₽) вместо 7499 юаней (95 361 ₽), а вариант с 1 ТБ памяти — 9499 юаней (120 795 ₽) вместо 8499 юаней (108 078 ₽).

Спецверсия Xiaomi 17 Ultra by Leica также подорожала. Модификация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти теперь оценивается в 8999 юаней (114 436 ₽) против прежних 7999 юаней (101 716 ₽). За максимальную конфигурацию с 1 ТБ накопителя придётся заплатить 9999 юаней (127 149 ₽) вместо 8999 юаней (114 436 ₽).