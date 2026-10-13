Xiaomi Pad 9 Pro Max стал самым мощным Android-планшетом по версии AnTuTu

Xiaomi Pad 9 Pro Max занял первое место в сентябрьском рейтинге производительности Android-планшетов AnTuTu.

В тестировании участвовала версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Планшет работает на фирменном процессоре Xiaomi Xring O3.

На втором месте оказался iQOO Pad Ultra с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Таким образом, собственный чип Xiaomi смог обойти новый флагманский процессор Qualcomm в рейтинге AnTuTu.

Большинство остальных устройств в первой десятке работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и его более новых версиях. Планшетов на процессорах MediaTek в топ-10 не оказалось.

Xiaomi Pad 9 Pro Max оснащён 13,3-дюймовым экраном и стал первым планшетом компании на базе Xring O3.

В топ‑10 остальных моделей доминируют планшеты с процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Oppo, Lenovo, Vivo и Honor. Устройства на базе MediaTek в этом списке отсутствуют.

Результат подчёркивает растущие возможности фирменного процессора Xring O3 в премиальном сегменте Android‑таблеток.