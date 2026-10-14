Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI и умных устройств
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Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI и умных устройств

Чат, Станции, телевизоры и умный дом снова работают почти в полном объёме, но некоторые ограничения сохраняются.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:47
Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI и умных устройств

Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI, Станций и телевизоров на YaOS после недавних сбоев, сообщили The GEEK в компании.

  • В чате с Алисой AI снова доступны режим «Эксперт», генерация текстов и изображений, работа с файлами и раздел «Студия». В нём можно оживлять фотографии, объединять снимки и использовать другие инструменты.
  • На Станциях и телевизорах вернулись будильники, таймеры, напоминания, прогноз погоды, утреннее шоу и ответы на вопросы. На телевизорах с Алисой и Станциях, подключённых по HDMI, снова работают воспроизведение контента, поиск и магазин приложений.
  • Работа «Умного дома с Алисой» полностью восстановлена, включая создание сценариев, подключение и управление устройствами, а также трансляции с ИИ-камер.

Некоторые проблемы пока остаются. Недоступны звонки на Станциях, нестабильно работают мультирум, сказки и радионяня. Если в доме несколько колонок, на голосовую команду иногда могут отвечать сразу несколько устройств. Караоке на телевизорах с Алисой пока работает с ограничениями.

Подключение и работа части партнёрских устройств умного дома также могут оставаться нестабильными.

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