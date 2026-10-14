«Сбер» сообщил об атаке беспилотников на дата-центр в Балаково

Дата-центр «Сбера» в Балаково Саратовской области подвергся атаке беспилотников утром 14 октября. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По словам представителя «Сбера», все системы и сервисы банка продолжают работать в штатном режиме. Информация о возможных повреждениях оборудования пока не раскрывается.

Центр обработки данных в Балаково начали строить в 2021 году. Площадь комплекса превышает 59 тыс. кв. метров, а его проектная электрическая мощность составляет до 82 МВт. Ранее «Сбер» называл объект крупнейшим дата-центром в России.