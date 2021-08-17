Wildberries жестко ответила Visa и Mastercard на разбирательство вокруг комиссии 2%

Wildberries решила прокомментировать решение Visa, и Mastercard провести расследование за дополнительную комиссию в 2%. И получилось это довольно жестко и пожалуй, странно.

Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований – но напоминаем, что главная задача следствия – не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу. Представитель Wildberries

Представитель маркетплейса отметил, что компания неоднократно обращалась к Visa и Mastercard по поводу размера комиссий, которые значительно выше, чем у отечественных систем, но так и не добилась изменения их позиции.