Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

Wildberries запустил WB Chat, отдельный мессенджер для общения. Сервис доступен пользователям во всех странах присутствия маркетплейса.

На старте WB Chat поддерживает личные и групповые чаты, каналы и звонки. Пользователи также могут распределять переписки по настраиваемым папкам и получать текстовые расшифровки голосовых сообщений.

Пользоваться мессенджером можно через браузер или отдельные приложения для iOS и Android.

Для авторизации требуется WB ID с привязанным номером телефона, без него в мессенджер зайти не получится.