Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat
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Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

Пользоваться сервисом могут жители всех стран присутствия маркетплейса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:19
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

Wildberries запустил WB Chat, отдельный мессенджер для общения. Сервис доступен пользователям во всех странах присутствия маркетплейса.

На старте WB Chat поддерживает личные и групповые чаты, каналы и звонки. Пользователи также могут распределять переписки по настраиваемым папкам и получать текстовые расшифровки голосовых сообщений.

wb-chat-thegeek

Пользоваться мессенджером можно через браузер или отдельные приложения для iOS и Android.

Для авторизации требуется WB ID с привязанным номером телефона, без него в мессенджер зайти не получится.

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