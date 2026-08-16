Wildberries урезал WB Кошелек на iOS

Wildberries обновил приложение для iPhone, и в нём больше нет раздела WB Банка. Вместо банковских услуг пользователи видят упрощённый WB Кошелек с ограниченным функционалом. Теперь в нем можно наблюдать следующие возможности:
- Просмотр баланса кошелька
- Переводы по номеру телефона
- Оплата покупок в маркетплейсе
Пользователи больше не могут:
- Просматривать и открывать банковские вклады
- Загружать документы по счёту (паспорт, ИНН)
- Получать доступ к полному функционалу банка
Вероятно, Wildberries пытается избежать удаления приложения из App Store. Ранее WB Банк попал под санкции Евросоюза. Аналогичную ситуацию уже наблюдали у Ozon — после санкций банк был и все связанные приложения были удалены из Google Play.
Такая стратегия «мягкого удаления» позволяет сохранить присутствие в магазине приложений, не нарушая требования Apple и регуляторов ЕС.