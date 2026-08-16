Wildberries урезал WB Кошелек на iOS
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Wildberries урезал WB Кошелек на iOS

Остался только баланс и переводы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 01:51
Wildberries урезал WB Кошелек на iOS

Wildberries обновил приложение для iPhone, и в нём больше нет раздела WB Банка. Вместо банковских услуг пользователи видят упрощённый WB Кошелек с ограниченным функционалом. Теперь в нем можно наблюдать следующие возможности:

  • Просмотр баланса кошелька
  • Переводы по номеру телефона
  • Оплата покупок в маркетплейсе

Пользователи больше не могут:

  • Просматривать и открывать банковские вклады
  • Загружать документы по счёту (паспорт, ИНН)
  • Получать доступ к полному функционалу банка

Вероятно, Wildberries пытается избежать удаления приложения из App Store. Ранее WB Банк попал под санкции Евросоюза. Аналогичную ситуацию уже наблюдали у Ozon — после санкций банк был и все связанные приложения были удалены из Google Play.

Такая стратегия «мягкого удаления» позволяет сохранить присутствие в магазине приложений, не нарушая требования Apple и регуляторов ЕС.

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