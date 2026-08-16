Wildberries урезал WB Кошелек на iOS

Wildberries обновил приложение для iPhone, и в нём больше нет раздела WB Банка. Вместо банковских услуг пользователи видят упрощённый WB Кошелек с ограниченным функционалом. Теперь в нем можно наблюдать следующие возможности:

Просмотр баланса кошелька

Переводы по номеру телефона

Оплата покупок в маркетплейсе

Пользователи больше не могут:

Просматривать и открывать банковские вклады

Загружать документы по счёту (паспорт, ИНН)

Получать доступ к полному функционалу банка

Вероятно, Wildberries пытается избежать удаления приложения из App Store. Ранее WB Банк попал под санкции Евросоюза. Аналогичную ситуацию уже наблюдали у Ozon — после санкций банк был и все связанные приложения были удалены из Google Play.

Такая стратегия «мягкого удаления» позволяет сохранить присутствие в магазине приложений, не нарушая требования Apple и регуляторов ЕС.