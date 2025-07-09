Wildberries открыла свой первый полностью автоматизированный ПВЗ в России

Wildberries открыла в Москве свой первый Смарт-ПВЗ — полностью автоматизированный пункт выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый пункт выдачи находится по адресу Новоданиловская набережная, 12. На данный момент в него можно заказать товары, габариты которых не превышают 35х45х38 см, а стоимость — 25 тысяч рублей.

Попасть внутрь пункта выдачи можно только при наличии оформленного заказа. У входа нужно отсканировать QR-код из приложения Wildberries, затем поднести код к терминалу внутри ПВЗ и нужная ячейка с заказом автоматически откроется.

Внутри Смарт-ПВЗ есть и примерочные. Если товар не подошел, его необходимо в течение часа отсканировать снова и поместить в открывшуюся ячейку.

Представители компании отмечают, что на данном этапе Смарт-ПВЗ работает в тестовом режиме. Будет ли таких пунктов больше, зависит от того, как его оценят клиенты и партнеры Wildberries.