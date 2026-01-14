Wildberries запустила сервис отправки посылок между ПВЗ по всей России | The GEEK
close
Новости

Wildberries запустила сервис отправки посылок между ПВЗ по всей России

Отправить и получить посылку можно из любого пункта выдачи.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:34

Объединённая компания Wildberries & Russ объявила о полноценном запуске сервиса отправки посылок WB Track. Теперь он доступен во всех пунктах выдачи заказов в России.

Как отправить посылку через Wildberries

Чтобы отправить посылку, нужно в мобильном приложении Wildberries зайти в раздел WB Track. Затем:

  • Выбрать пункт отправления и получения;
  • Указать номер телефона получателя;
  • Заполнить параметры посылки (размер, категория, объявленная стоимость);
  • Выбрать способ оплаты и подтвердить оформление.

Также оформить отправку можно прямо в пункте выдачи. В этом случае нужно сообщить менеджеру ПВЗ адрес пункта назначения, данные получателя и стоимость вложения. После этого в приложении Wildberries придёт уведомление для проверки информации и подтверждения оплаты.

WB Track был запущен в пилотном режиме в марте 2025 года. Тогда отправка посылок была доступна только из 100 пунктов выдачи в Москве. Постепенно география сервиса расширялась, и теперь он работает по всей стране.

Аналогичный сервис есть и у маркетплейса Ozon, который также позволяет клиентам отправлять посылки через свои пункты выдачи.

id·217621·20260114_1738
В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов
Ограничить возврат товаров на Ozon и Wildberries могут в России
СМИ: Wildberries ввел платную доставку заказов до ПВЗ
Wildberries открыла свой первый полностью автоматизированный ПВЗ в России
Shopper’s сообщил о выходе Poizon на российский рынок, но подтверждений этому нет
В России заработал Poizon, но это не официальный маркетплейс
На Яндекс Маркете появился поиск по фото с уточнением запроса
Ozon и Wildberries получили предупреждение за скидки на товары без согласия продавцов
Маркетплейсы обяжут помечать товары иностранных продавцов
На Wildberries начали продавать автомобили с пробегом
«Плеер.ру» приостановил работу
Продажа видеоняни привела электромонтёра из Орла на скамью подсудимых
Wildberries внедрил функцию мгновенной отмены заказа
Ozon начал продавать российские самолеты
Wildberries начнет раздавать бонусы за сдачу старой одежды
Генпрокуратура РФ вызвала представителей Wildberries и банков после введения комиссии в 3%
Wildberries начал продажу российских телевизоров под брендом Razz
Wildberries отменил плату за доставку на склад вещей с браком
Wildberries превратился в «Ягодки»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры