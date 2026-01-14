Wildberries запустила сервис отправки посылок между ПВЗ по всей России

Объединённая компания Wildberries & Russ объявила о полноценном запуске сервиса отправки посылок WB Track. Теперь он доступен во всех пунктах выдачи заказов в России.

Как отправить посылку через Wildberries

Чтобы отправить посылку, нужно в мобильном приложении Wildberries зайти в раздел WB Track. Затем:

Выбрать пункт отправления и получения;

Указать номер телефона получателя;

Заполнить параметры посылки (размер, категория, объявленная стоимость);

Выбрать способ оплаты и подтвердить оформление.

Также оформить отправку можно прямо в пункте выдачи. В этом случае нужно сообщить менеджеру ПВЗ адрес пункта назначения, данные получателя и стоимость вложения. После этого в приложении Wildberries придёт уведомление для проверки информации и подтверждения оплаты.

WB Track был запущен в пилотном режиме в марте 2025 года. Тогда отправка посылок была доступна только из 100 пунктов выдачи в Москве. Постепенно география сервиса расширялась, и теперь он работает по всей стране.

Аналогичный сервис есть и у маркетплейса Ozon, который также позволяет клиентам отправлять посылки через свои пункты выдачи.