Wildberries ввёл комиссию при оплате через Visa и Masterсard

Онлайн-ритейлер Wildberries начал собирать комиссию при выборе оплаты через зарубежные платёжные системы. Размер комиссии составляет 2% от общей стоимости товара.
Если осуществлять оплату через российские системы, как МИР, Система Быстрых Платежей (СБП) и SberPay, то комиссия отсутствуем.
Представители Wildberries пояснили, что сейчас цены на онлайн-площадке снижены. Ранее в стоимость товара закладывалась комиссия платёжных систем. Также они уверены, что теперь покупателям будет максимально выгоднее пользоваться и понимать формирование стоимости товара.
Visa обеспокоена таким решением и начала проводить расследование ситуации.
Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными.
Пресс-служба Visa
Кроме того, в Wildberries объяснили своё решение тем, что у отечественных систем комиссия более низкая по сравнению с иностранными платёжными системами.
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