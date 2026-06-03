Wildberries разрабатывает собственный мессенджер | The GEEK
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Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Пока сервис работает в пилотном режиме внутри компании, а решение о публичном запуске ещё не принято.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:00
Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Wildberries & Russ работает над собственным мессенджером. Об этом ТАСС рассказала глава компании Татьяна Ким.

Сейчас сервис находится на стадии внутреннего пилота и используется сотрудниками компании. По словам Ким, в первую очередь проект должен решить задачи командного общения внутри Wildberries & Russ.

Разработчики сервиса рассматривают и более широкий сценарий. В компании не исключают, что после доработки мессенджер смогут вывести на рынок, в том числе за пределами России. Однако окончательного решения пока нет.

Ким отметила, что идея такого продукта обсуждалась в компании давно, в том числе после объединения Wildberries с Russ.

Параллельно Wildberries & Russ развивает платформу Wibes для видеошопинга. В ней уже есть базовые функции общения, а в дальнейшем должна появиться возможность создавать групповые чаты.

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